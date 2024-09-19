黎巴嫩呼叫器爆炸 金阿波羅董座遭約談逾12小時 士檢漏夜複訊

黎巴嫩真主黨呼叫器爆炸釀嚴重死傷，士林地檢署今指揮調查局國安站，搜索、約談「金阿波羅公司」董事長許清光，時間已超過12小時，許回家更衣休息今深夜抵達檢方複訊，面對媒體並無發言，稍後他將詳細向主任檢察官交代，商標授權事宜。

檢調搜索今搜索金阿波羅公司、BAC公司在台辦事處等4處，查扣授權合約、帳冊等相關文件資料。金阿波羅公司負責人、董事長歷經整日訊問、搜索程序，今深夜11時許步路地檢署。他指出，。

士林地檢署得知黎巴嫩爆炸案，昨天火速分他字案，由國安專組主任檢察官指揮調查局國安站釐清案情，目前案由仍為「不詳」，尚待約談證人許清光、吳玉蓁，再分析過濾搜索或查扣事證，釐清有無犯罪事證或不法獲利。

許清光，昨天親上火線喊冤，他的公司是專業的呼叫器製造公司，爆炸案的AR-924呼叫器機種，是金阿波羅授權商標給匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」，產品設計、製造、銷售與金阿波羅並無直接關聯。許強調，「金阿波羅也是受害者」「不是我做的」，將跨國提告。

據悉，BAC公司與金阿波羅公司商業合作，由Teresa吳玉蓁為BAC公司在台辦事處聯繫窗口，她曾多次歐洲，主要負責處理台灣業務，今年4月為阿波羅系列有限公司負責人，向台灣金聯承租台北市內湖區民權東路「台北創中心」共享辦公室中的一個座位，負責處理相關業務。