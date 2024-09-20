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國土法爭議 政院：分區圖繳齊再協調

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
國土計畫法上路前夕，仍有九個地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，朝野立委已提出十多個修法版本，期盼暫緩至少兩年再施行。圖／聯合報系資料照片
國土計畫法上路前夕，仍有九個地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，朝野立委已提出十多個修法版本，期盼暫緩至少兩年再施行。圖／聯合報系資料照片

國土計畫法上路前夕，仍有九個地方政府未在期限內繳交國土功能分區圖，藍綠立委紛紛提案修法要求暫緩上路。行政院昨強調，國土計畫法須有全國整體評估，為尊重地方政府土地計畫及利用，將待地方皆送交國土功能分區圖後，再進行下一階段協調與溝通。

國土計畫法原訂明年四月卅日上路，縣市政府應在今年六月卅日前遞交「國土功能分區圖」草案至中央，但截至九月十六日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市及台東縣等共九縣市仍未繳交；朝野立委已提出十多個修法版本，期盼暫緩至少兩年再施行。

對此，行政院發言人李慧芝指出，國土計畫法目前正依法定程序辦理，且要進行全國整體性評估，但目前還有地方政府尚未繳交國土功能分區圖，無法進行全面討論。為尊重地方政府土地計畫及利用，中央將待地方政府送交後，再進行國土計畫法下一階段協調與溝通。

李慧芝表示，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君已多次邀集農業部與內政部開會討論，並多次在政務會議釐清方向與方案，政府理解目前地方政府、農民以及不同黨派對政策推行意見仍分歧，有必要更多溝通與釐清，才能取得共識。

李慧芝強調，推行國土計畫法的過程中，政府對農民的照顧態度始終未變，也會持續支持。

由於賴清德總統在民進黨中常會中表示，要政院代表下次列席聽取中常委意見，針對政院為何未循例由副院長鄭麗君或派出其他代表與會？李慧芝說，要視鄭麗君政務行程與中常會時間是否重疊，若無，鄭麗君就會請假出席。

國土功能分區圖 國土計畫法 鄭麗君

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