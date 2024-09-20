立院今開議…藍白加強監督 卓揆命首長親赴國會

立法院今天開議，朝野持續鬥法，國民黨、民眾黨將在預算提案合作，加強在野監督力道；行政院卓榮泰今將赴立院報告施政計畫和預算編列，卓揆昨指示部會首長親自出席立法院會，並充分掌握政策和預算，妥為溝通，今晚賴清德總統也將宴請綠委，定調國會議事攻防策略。

藍綠白面對首個朝小野大的預算會期，國民黨立院黨團書記長林思銘昨說，在預算提案上會跟民眾黨充分合作；民眾黨已羅列優先法案，重中之重是財劃法、揭弊者保護法等兩大法案，這是共同在此會期優先三讀通過的法案；林思銘說，在野黨絕對緊密合作，不管是法案、預算或人事案，發揮監督制衡力量。

國民黨團新會期將優先推動財政收支劃分法、吹哨者保護法、學生輔導法、核能電廠延役等修法，同時也會強力監督預算、四大人事案。民進黨團將推體育暨運動發展部及配套法案、社會救助法、學生輔導法等。民眾黨團則聚焦捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健康、提升軍人待遇等六面向法案。

卓榮泰昨天在行政院會中指示，為表示對立法院的尊重，質詢期間除陪同總統接待外賓、重要公務出國，重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，各首長都應親自出席。行政院近期推動的重大政策、立委關注議題及各項預算內容，各部會也應該充分掌握、妥為溝通爭取支持，並對各界疑慮詳加闡述。

此外，身兼民進黨主席的賴總統今晚將宴請黨籍立委，民進黨團幹事長吳思瑤說，賴在會期初與黨團立委交換意見、團結作戰士氣的機制已成慣例，除為重要政策定調，也為國會議事攻防謀定方向，卓揆也會出席一同討論。