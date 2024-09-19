強化選手權益與發展　鄭麗君盼體育部健全教練制度

行政院「體育暨運動發展部」諮詢小組今二度開會，行政院副院長鄭麗君指出，諮委一致認為教練在選手權益與選手發展上扮演關鍵角色，必須健全教練聘任制度、致力協助教練提升專業知能及運動科學專業，建構從選手到教練的認證及增能系統。

鄭麗君會中聽取「強化選手培訓，保障選手權益」、及「推動運動產業，促進幸福經濟」兩項報告案，再由諮委給予建言。推動規劃案提出寶貴建言。

針對培養全民運動風氣，鄭麗君表示，應從最基礎的保障運動人權、建立完整的運動教育，以及全民運動出發。因此，在學校的體育教育，除了體育班的培訓之外，亦應重視所有學生的運動教育，透過運動社團及多元賽事，促進學生有多元的運動及競技體驗。

她並稱，同時也要促進運動全齡化、社區化、競技運動全民化的目標，讓運動成為一種社會文化，臺灣整體運動發展才能向上提升。

在強化選手培訓方面，鄭麗君表示，應提供選手以人為本、完整的全人教育，讓選手在專業運動技能養成及訓練之外，也培養能夠追求更多元職能發展的可能性，使選手未來有更寬廣的職涯道路可以選擇；同時透過學習諮詢輔導小組，提供生涯及心理諮詢輔導，讓選手有更健全的身心發展。

她強調，政府必須打造保障選手成為專業運動員的支持體系，包括建立性別平權與維護選手勞動權益環境，使其獲得最基本的權益保障，同時在選手退役後，亦能協助其順利轉職或銜接進入教育體系或業界發展。

鄭麗君也說，在討論選手權益與選手發展時，諮詢委員們一致認同教練扮演關鍵角色，且選手退役後轉職成為教練的比率也不低。因此，未來體育暨運動發展部成立後，必須健全教練聘任制度、致力協助教練提升專業知能及運動科學專業，建構從選手到教練的認證及增能系統。

在促進運動協會發展與良善治理方面，鄭麗君說，政府將輔導相關協會建立專業公正的遴選機制、建構以運動員為核心的決策思維、建立教練分工專業化、協會財務透明化，以及單項協會、職業聯盟與社區俱樂部聯合組織的溝通平臺，協助多元培育競技人才。

針對推動運動產業，鄭麗君指出，應積極推動「社區運動產業化」、「賽事產業化」及「運動場館普及化」3大目標。藉由競技運動全民化及社區型運動俱樂部等方式，積極提升社區運動風氣，擴增運動消費人口，並將運動賽事擴大結合週邊服務產業，提升整合性附加價值，扶植運動產業發展。

她認為，持續盤點全國各級場館及校園空間，規劃場地分級管理、優化運動環境，以及提升運動場館的近用性，達到多元平權目標。