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深圳日童遇刺身亡 外交部致哀：赴中須注意安全

中央社／ 台北19日電
外交部。圖／聯合報系資料照片
外交部。圖／聯合報系資料照片

深圳日本人學校一名10歲男童18日上學途中遭刺傷身亡，中方稱此為「個案」，在任何國家都會發生。外交部今天對此表達哀悼之意，並提醒民眾赴中注意安全。

繼6月旅居中國蘇州的日僑母子遭中國民眾襲擊後，日本共同社報導，深圳日本人學校1名10歲男童18日在日僑學校大門外被一名男子刺傷腹部，今天凌晨死亡。

外交部晚間回應中央社提問表示，對於在該起事件中不幸死亡的日籍學童及其家屬，外交部表達哀悼及慰問之意。

外交部指出，鑒於近來發生多起外籍人士在中國無故遭受攻擊事件，外交部提醒赴中國經商、留學或旅遊的民眾提高警覺，注意自身安全。

法新社報導，中國外交部下午舉行例行記者會，媒體關切此案與6月間蘇州日本人學校遇襲一樣屬於「孤立事件」，發言人林劍宣稱，根據目前對情況的了解，這是一起「個案」，類似事件在任何國家都會發生。

外交部 日本 深圳

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