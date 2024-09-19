新會期優先推17案 國民黨團聚焦杜絕政府浪費

立法院明日開議，國民黨立院黨團今下午於國民黨智庫召開立法實務研討會，會中進行意見交換達成共識會，本會期針對民進黨重大預算（114年中央政府總預算案、前瞻特別預算第五期）、四大人事同權案（NCC委員、考試院正副院長及委員、司法院正副院長及大法官、公平會委員）強力守護人民權益，不讓民進黨政府浪費一絲一毫人民的血汗錢，理性審查，強力監督。

國民黨團表示，本會期黨團所提出福國利民的優先法案分為七大類，法案共計16案、預算案1案（114年中央政府總預算案、前瞻特別預算第五期），合計17案。其中針對與全民權益最攸關的「就業服務法」（凡年齡滿80歲以上，或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免巴氏量表可直接聘外籍看護）、「老人福利法」（針對65歲以上老人近一年綜合所得稅未達20%者，由中央統一補助其健保費），列為最優先法案，積極推動。

國民黨團提到，針對攸關土地正義的「國土計畫法」，黨團主張國土計劃公告實施後，實施及公告之國土功能分區圖期限，應由四年延長為六年。強化地方政府財政健全方案的「財政收支劃分法」（擴大統籌分配稅款規模），也是本會期推動的重中之重。

國民黨團說明，司法及法制部分，本黨團將推動「揭弊者保護法」、「憲法訴訟法」第四條條文(明定「大法官現有總額」之定義)、「憲法訴訟法」第30條及第43條（提高大法官議決之同意門檻）、「警察人員人事條例」（警、消、海巡、移民、空勤、航測人員退休所得替代率比照國軍；退休待遇之計算標準），及「NCC組織法」，明定「本法自公布日施行，修正時亦同。」避免行政機關以行政權拖延法案施行。

國民黨團表示，在教育方面，將推動「學生輔導法」修法，將學生輔導諮商中心編制正式化及修正各級學校專業輔導人員之員額編制及比例。另針對國人及產業最關心的核能電廠延役之「核子反應器設施管制法」等相關提案，黨團仍將積極與社會溝通推動修法，避免我國能源安全出現重大破口。

國民黨團表示，在落實媒體新聞自主方面，將推動「衛星廣播電視法」修法為被不當關台下架的新聞媒體爭取權益。針對頻道移頻及上架爭議部分，主張修正「有線廣播電視法」，匡正當前亂象，並針對「有線廣播電視法」、「衛星廣播電視法」、「廣播電視法」中違法黨政軍條款之處罰，由原本處罰廣電事業改處罰投資人。

國民黨團指出，在消防法規部分，推動「消防法」修法提高消防業者安全自主管理責任及消防人員資訊行使權。「產業創新條例」部分，針對積極研發廠商之租稅優惠期限，建議修法延長至民國118年。