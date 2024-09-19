民進黨北市議員許家蓓過世 蔡英文、蕭美琴悼念
民進黨台北市議員許家蓓因子宮內膜癌過世，享年48歲。靈堂今天開放弔唁，包含前總統蔡英文、副總統蕭美琴等人陸續到現場悼念、致意；許家蓓辦公室宣布在議員服務處設追思牆。
許家蓓因罹患子宮內膜癌18日凌晨過世，民進黨台北市議員王閔生、顏若芳、陳慈慧、簡舒培等同黨議會好友與許家蓓辦公室共同籌辦後事，靈堂今天開放外界弔唁。
包含前總統蔡英文、前行政院長蘇貞昌、副總統蕭美琴，及台北市長蔣萬安、台北市議長戴錫欽等政界人士今天陸續前往悼念、致意。
許家蓓辦公室透過臉書（Facebook）粉絲專頁謝謝外界對許家蓓的關心與悼念，指目前在吳興街的議員服務處，已設置追思牆，供所有關心及疼惜許家蓓的朋友，可到場追思留言，再次感謝外界對許家蓓的支持與栽培，深深感謝大家。
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