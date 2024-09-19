立院新會期 民眾黨團推捍衛司法正義6優先法案

立法院新會期20日開議，民眾黨團提出多項優先法案，聚焦捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健康、提升軍人待遇等6面向，並推動修憲廢考監、刪除無關建設福祉的預算。

朝野黨團昨天敲定，第11屆第2會期於20日開議，將邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，至於23日是否加開院會處理相關專案報告事宜，將於20日院會處理。

民眾黨團日前曾舉行新會期優先法案記者會，根據規劃，主題包含捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健康、提升軍人待遇等6面向。

司法正義部分，包含強化刑事偵查程序人權保障的刑事訴訟法、刑法增訂妨害司法公正罪與棄保潛逃罪、公益揭弊者保護法草案。民眾黨團也將推動修憲廢考監，明年度監察院的預算，除人事費及財產申報費用外，其他的預算將會提案全部刪除。

民眾黨團也提出要求數位平台使用者付費的「新聞媒體與數位平台強制議價法」草案，以及揭露媒體股權資訊、財務資訊的「衛星廣播電視法」草案；保障勞工權益部分，則有勞工保險條例第66、69條修正草案，將政府最終支付責任入法。

提升醫療品質部分，則有長照保險法草案、國家醫療科技評估中心設置條例草案、尊嚴善終法草案；財政紀律部分，則有財政收支劃分法草案、融資公司法草案。因應學童健康及壯世代議題，黨團也提出及營養午餐專法草案、中高齡者及高齡者就業促進法修正草案。

國防議題部分，民眾黨團規劃陸海空軍獎勵條例草案，盼修法鼓勵民間參與國防工程建設與事務。至於要塞堡壘地帶法草案，則要求明確定義戰略要域、公告被劃分戰略要域地點，規範禁止行為等，以保障營區設施還有安全。

此外，民眾黨團今天舉行「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會，會後媒體也詢問若刪減總統府預算，是否是因民眾黨主席柯文哲遭羈押因此狹怨報復。

民眾黨立委林國成受訪表示，刪預算是立委職權，中央政府在緊張什麼，有什麼好報復，只要是台灣人民需要的建設，民眾黨不會不講理，但為非作歹、行政不中立的經費，怎麼能通過。

林國成說，只要有關人民建設、人民福祉的預算都不會刪，其他「沒有用、浪費公帑」的預算，民眾黨團一律刪到底。