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立院新會期 藍：財劃法、吹哨者保護法列優先法案

中央社／ 台北19日電

立法院第11屆第2會期20日開議，國民黨團新會期擬優先推動包括財政收支劃分法、吹哨者保護法、學生輔導法在內等多項法案。

新任國民黨團書記長林思銘今天在立法實務研討會中表示，智庫或黨團臚列了很多優先法案，只是一個基底的法案，如果各委員有必須在這會期趕快通過的法案也可以增列。

國民黨團列出這會期希望完成的重大法案，較受矚目的包括修正財政收支劃分法，方向為中央應大幅釋出財源，以及應有明確公式。

為落實反貪腐作為，對於揭弊者應提供適當的保護措施，國民黨團將「吹哨者保護法」列入新會期優先法案，禁止不利措施、舉證責任分配、救濟內容與程序及報復性行為人之責任，吹哨者身分保密保護，吹哨者人身安全保護。

近年校安事件頻傳，凸顯學生輔導工作有待檢討與強化，多位國民黨立委都有提出學生輔導法部分條文修正草案，主張提升專業輔導人力，落實三級輔導。

這會期是預算會期，將審查「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元，雙雙創新高。

林思銘今天在立法實務研討會中表示，新會期是預算會期，整個預算、各部會預算，要看實際效益，沒有必要的當然會刪除，絕不手軟。

至於人事同意權案，林思銘說，也是嚴格審查的態度，絕對不會放水。

國民黨 林思銘 財政收支劃分法

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