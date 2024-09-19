立院新會期開議 綠提成立體發部等15項重大法案

立法院新會期20日開議，朝野對峙氣氛未見緩和，行政院與民進黨立法院黨團已匯集40多項優先法案，其中有15項法案是優先中的優先，包括體育暨運動發展部等相關4個法案、社會救助法、學生輔導法等，另外還有來自在野黨的多項爭議性法案，也會是是朝野攻防重點。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，立院新會期是預算會期，有4個預算案，還有4個人事同意權案，至於法案部分，沒有以往的優先法案，而是由行政部門提出共計40多項需要修訂的法案，黨團從中擬定15個「優先中的優先」法案，均是具有民生優先及具有高度社會共識、社會正當性，盼朝野黨團共同支持。

被民進黨團列為優先中的優先法案，包括體發部成立的相關及配套法案共4個法、學生輔導法、消防法（消防人員安全衛生防護專章）、都市更新條例第65條、社會救助法、身心障礙者權益保障法、陸海空軍刑法、資通安全管理法、娛樂稅法、產創條例、國家語言研究發展中心設置條例，及國家醫療科技評估中心設置條例。

吳思瑤表示，體發部是新成立的部會，牽涉到原先編制在教育部的體育署，因此，除了體發部的組織法之外，另有相關的法案必須連動修訂。

吳思瑤說，學生輔導法是上會期未通過的法案，攸關學生心理健康及校園心理健康，消防法是涉及消防人員的權益保障，是朝野及社會都有共識的法案。至於都更條例則是擴大都市更新區域的相關修法，社會救助法則是放寬中低收入戶、取消申請限制等鬆綁，社福團體過去一再提出的意見都納入此次修法中，身障者權益保障也一樣。

此外，陸海空軍刑法則是加重降敵罪的罰則，資通法則是強化國家資安建置。娛樂稅法則是除電影、戲劇等稅率較現行減半外，另授權地方政府得停徵如職棒、演唱會等項目的娛樂稅，產創條例是延長資安、智慧機械、5G業者投資抵減年限。

吳思瑤表示，除了上述法案，還有一個部分是在野黨在上會期推動的爭議性法案，包括選罷法、財政收支劃分法、吹哨者保護法、憲法訴訟法、國家安全戰略法、涉及年改的警察人員人事條例、核子反應器設施管制法等。

吳思瑤指出，新會期是預算會期，有4個預算案要處理，包括114年度中央政府總預算案、撥補台電新台幣1000億元的113年度中央政府總預算追加預算案、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，及113年國營事業預算案。另外還有4項人事同意權案，包括國家通訊傳播委員會（NCC）、第14屆考試院、113年司法院大法官，及公平交易委員會等。