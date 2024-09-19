立法院20日開議 卓榮泰可望順利上台施政報告

立法院新會期明天開議，行政院長卓榮泰能否順利上台施政報告備受關注。國民黨團書記長林思銘今天表示，明天不會杯葛，會讓議程順利進行。民眾黨團指出，秉持務實監督、理性問政，不會無理杯葛。

第11屆立法院第2會期明天開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，明天卓榮泰能否順利上台報告備受關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，這個會期的議案很多，包括人事同意權案、預算案及法案，而從昨天朝野協商的情形來看，在野黨應該不會有非理性的動作，民進黨團期待並懷抱善意相信他們，也希望卓榮泰能順利上台施政報告並備質詢，行政部門都準備好了。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，國民黨團明天不會杯葛，會讓議程順利進行，卓榮泰施政報告完畢後，就進行總質詢。國民黨團希望新會期還是能回歸到正常的議事運作。

民眾黨團表示，民眾黨秉持務實監督、理性問政，不會無理杯葛行政院長卓榮泰上台備詢，卓榮泰會在該上台的時候上台。

另外，國民黨團發布新聞稿指出，新會期首席副書記長共有國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇登記參選，今天經國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘邀集3位候選人溝通協調，一致同意推舉王鴻薇擔任新會期首席副書記長。