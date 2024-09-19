快訊

撐不住！國光客運29條路線10月調漲 北高路線最高漲幅曝光

立法院20日開議 卓榮泰可望順利上台施政報告

中央社／ 台北19日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期明天開議，行政院長卓榮泰能否順利上台施政報告備受關注。國民黨團書記長林思銘今天表示，明天不會杯葛，會讓議程順利進行。民眾黨團指出，秉持務實監督、理性問政，不會無理杯葛。

第11屆立法院第2會期明天開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢，明天卓榮泰能否順利上台報告備受關注。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，這個會期的議案很多，包括人事同意權案、預算案及法案，而從昨天朝野協商的情形來看，在野黨應該不會有非理性的動作，民進黨團期待並懷抱善意相信他們，也希望卓榮泰能順利上台施政報告並備質詢，行政部門都準備好了。

國民黨立法院黨團書記長林思銘指出，國民黨團明天不會杯葛，會讓議程順利進行，卓榮泰施政報告完畢後，就進行總質詢。國民黨團希望新會期還是能回歸到正常的議事運作。

民眾黨團表示，民眾黨秉持務實監督、理性問政，不會無理杯葛行政院長卓榮泰上台備詢，卓榮泰會在該上台的時候上台。

另外，國民黨團發布新聞稿指出，新會期首席副書記長共有國民黨立委林沛祥、羅智強、王鴻薇登記參選，今天經國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘邀集3位候選人溝通協調，一致同意推舉王鴻薇擔任新會期首席副書記長。

卓榮泰 國民黨 立法院

延伸閱讀

國民黨團三長到位 黃健庭：盼展現團結不負民眾期待

將赴立院施政報告 卓榮泰指示首長親出席、掌握政策

開議前夕抹紅在野黨 林思銘：未來互信基礎會更薄弱

籲國土法充分溝通後再實施 朱立倫喊話卓榮泰扛責

相關新聞

反制民進黨 藍委提中華民國自始反對聯大2758決議

民進黨立法院黨團擬於立法院會提案「聯合國2758號決議不涉台」決議，其內容將台灣排除中華民國國土，衝擊中華民國國家利益，...

影／韓國瑜送藍委4句話 盼國民黨是中華民國最勇敢捍衛者

立法院長韓國瑜今天出席國民黨立法實務研討會，除分享過往擔任立委時的心境以外，也勉勵國民黨立委心中要有愛，一定要保護中華民...

國慶晚會千萬進帳？慶籌會：僑委會、文化部挹注952萬

國慶晚會將辦在台北大巨蛋，卻傳經費暴增，據悉慶籌會主委韓國瑜奔走下，四大公股行庫願捐千萬，且將均分給內政部、雲林縣府、北...

新會期優先推17案 國民黨團聚焦杜絕政府浪費

立法院明日開議，國民黨立院黨團今下午於國民黨智庫召開立法實務研討會，會中進行意見交換達成共識會，本會期針對民進黨重大預算...

立院新會期 民眾黨團推捍衛司法正義6優先法案

立法院新會期20日開議，民眾黨團提出多項優先法案，聚焦捍衛司法正義、媒體公開透明、保障勞工權益、提升醫療品質、關心學童健...

立院新會期開議 綠提成立體發部等15項重大法案

立法院新會期20日開議，朝野對峙氣氛未見緩和，行政院與民進黨立法院黨團已匯集40多項優先法案，其中有15項法案是優先中的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。