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肯定韓國瑜恢復中華民國元素 馬辦：規劃馬英九出席國慶大會

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，目前規劃馬前總統出席國慶大會。圖／聯合報系資料照片
馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，目前規劃馬前總統出席國慶大會。圖／聯合報系資料照片

今年國慶日由立法院長韓國瑜任國慶籌備委員會主委，國慶活動主視覺回歸中華文化意象，「國花」梅花及國旗直接納入其中。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，目前規劃馬前總統出席國慶大會。

慶籌會日前公布國慶大會主視覺設計，韓國瑜表示，這次設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛，與身為中華民國一分子的驕傲，呼籲大家一同為中華民國大聲祝賀，「中華民國、生日快樂！」

由於馬英九去年拒絕參加國慶大會，今年是否出席引發關注。蕭旭岑表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，也不再有違憲害台的「Taiwan National Day」，馬前總統辦公室目前規劃馬前總統出席國慶大會。

國慶 國旗 韓國瑜 馬英九

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