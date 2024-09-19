肯定韓國瑜恢復中華民國元素 馬辦：規劃馬英九出席國慶大會
今年國慶日由立法院長韓國瑜任國慶籌備委員會主委，國慶活動主視覺回歸中華文化意象，「國花」梅花及國旗直接納入其中。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，目前規劃馬前總統出席國慶大會。
慶籌會日前公布國慶大會主視覺設計，韓國瑜表示，這次設計充分展現中華民國的特色與象徵、充滿我們對中華民國的熱愛，與身為中華民國一分子的驕傲，呼籲大家一同為中華民國大聲祝賀，「中華民國、生日快樂！」
由於馬英九去年拒絕參加國慶大會，今年是否出席引發關注。蕭旭岑表示，肯定韓院長的努力，恢復中華民國元素，也不再有違憲害台的「Taiwan National Day」，馬前總統辦公室目前規劃馬前總統出席國慶大會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言