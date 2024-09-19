吳志中：世界歡迎台灣崛起的時代

外交部政務次長吳志中今天表示，政府正在擬定印太政策，這與新南向政策相關，須展現自我防衛決心。他說，世界擔憂中國崛起，但歡迎台灣崛起的時代，而中國企圖將外國勢力逐出印太，改變國際秩序，「反而讓各國都回來了」。

台灣亞洲交流基金會與政治大學國際關係研究中心、東南亞研究中心下午舉辦「展望新南向」論壇。

外交部次長吳志中表示，印太地區已成為世界中心，印太國家GDP總合超過世界GDP的一半；歐美各國紛紛推出印太政策，世界第一強權美國更在印太區域多有部署。

吳志中指出，中國企圖將外國勢力逐出印太，改變國際秩序，天天派出軍機在台海周邊繞來繞去，「反而讓各國都回來了」，美、加年年派出軍艦航經台海，不僅義大利、荷蘭，德國軍艦也暌違22年穿越台海。

吳志中說，世界看台灣的眼神不一樣了，過去中國崛起，世界在擔憂，但面臨台灣崛起的時代，「世界在歡迎」，台灣在半導體、公衛的貢獻有目共睹，能在世界扮演重要角色，更是區域和平的因素之一。

吳志中表示，世界6成貨櫃通過台海，9成先進製程晶片是台灣製造，台海短、中期不會有戰爭，因為一但發生戰爭就別想要自由航行，現在的生活方式就沒了。

吳志中指出，全球都關注台灣，外交部也有「Nottoday policy（不是今天的政策）」，為的就是讓中國國家主席習近平每天醒來都認為「今天不是打台灣的好時機」，因為有擴張的野心不代表有擴張的能力。

吳志中表示，印太區域最大麻煩製造者是中國，日本擔心台灣一但被拿下，下一個就是日本，接著是菲律賓、印度，「兩岸關係百分之一千萬已國際化」；世界在台海都有利益與主張，台灣不可能是屬於中國內部事務。

吳志中指出，台灣不能只看到中國的看法，而是要有世界的看法，在過去8年基礎上，應進一步「實質化」與新南向國家的關係，外交部推出經貿外交、價值外交，將台灣的實質經濟實力和國家利益充分結合。

吳志中說，新南向政策勢必首重維持和平，這是世界利益所在，台灣必須讓世界知道，台灣有意願捍衛自己，包括8年來國防預算增加8成、恢復一年期義務役，更探索女性服兵役的可能性，檢視台灣女力的影響力。

他表示，第2，世界各國在印太地區頻繁軍演，「你每看到一次就要安心一次」，送出訊號給意圖破壞區域和平的國家；第3，全世界挺台參與國際組織，這不僅送出「我們在乎台灣貢獻」的訊息，也向中國傳遞「不能與世界為敵」的訊號。