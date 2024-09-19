國慶晚會千萬進帳？慶籌會：僑委會、文化部挹注952萬

國慶晚會將辦在台北大巨蛋，卻傳經費暴增，據悉慶籌會主委韓國瑜奔走下，四大公股行庫願捐千萬，且將均分給內政部、雲林縣府、北市府。慶籌會秘書長吳堂安說明，僑委會及文化部已循例挹注約952萬，並由北市府籌措部分經費，錢不可能給內政部或北市府，也不會成立帳號到政府機關。

吳堂安今下午受訪表示，慶籌會歷年都是統籌角色，經費不足就是由晚會處自籌，而國慶晚會是由慶籌會、僑委會、文化部、北市府共同主辦，以往循例由僑委會、文化部挹注952萬，其他由北市府自籌，但要看晚會型態，「過去跟現在也一樣」，且應該不會發生經費不足問題，畢竟歷年都接受各界贊助，且錢不可能給內政部或北市府，更不會成立帳號到政府機關。

慶籌會表示，國慶活動各項活動經費，除內政部每年編列預算補助外，也有賴相關部門及各界的經費投入，目前經費並無不足，慶籌會自2017年起恢復辦理晚會活動，並結合僑務委員會主辦的四海同心晚會，輪流在各地辦理，相關經費循例由僑委會及文化部共同挹注952萬元外，承辦單位可募集民間資源。

慶籌會解釋，若因活動規畫而有經費需求，歷來皆接受各界獻建，而中華民國銀行公會為慶籌會的常務委員，歷年也熱心獻建國慶活動，是籌備會重要伙伴之一，但各界透過銀行公會獻建各項國慶活動，均由籌備會視各項活動需要運用，「不會超出活動所需，也沒有由銀行公會的帳戶撥款給內政部、雲林縣府或北市府的狀況。」

至於大會邀請函部分，吳堂安說，上周已陸續發出，回函部分仍在統計，而以往歷屆卸任元首也都是發布邀請函對象。現場媒體追問收押中的民眾黨主席柯文哲是否會受邀？吳則說，在野黨主席也都會邀請，若按照一般程序，柯會受邀，但是否能回復也是一個問題。