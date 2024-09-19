柯文哲無法赴美台國防工業會議 由黃珊珊出發訪美

民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見，原訂訪美參與的美台國防工業會議由民眾黨立委黃珊珊等人出席。黃珊珊表示，儘管目前有些狀況，但一切都依照原訂計畫前往，並定調訪美行是學習國防議題與世界局勢。

2024美台國防工業會議（U.S.-Taiwan DefenseIndustry Conference）將在9月21日至24日於美國費城舉行，將針對台海灰色地帶的局勢、為台灣威懾和防禦提供適當資源、台灣如何應對解放軍入侵，以及2024美國總統大選潛在影響進行討論。

柯文哲在今年6月會見美國國防承包商代表團時，代表團成員曾親自邀請柯文哲出席9月於費城舉辦的美台國防工業會議，民眾黨國際部原本已著手規劃訪美行程。

柯文哲在月初因京華城案遭羈押禁見，無法率團訪美，民眾黨仍依照原訂規劃出訪，並由黃珊珊和民眾黨涉外事務總監周台竹隨國際部人員前往。

黃珊珊受訪時表示，民眾黨去年曾派前立委吳欣盈前往美台國防工業會議，今年與美方有很多溝通，美方希望台灣主要政黨了解軍事合作和國防工業發展方向，7月時已規劃由她和周台竹陪同柯文哲前往。

談及柯文哲羈押中無法訪美，黃珊珊表示，一切都依照原訂計畫前往，不會因為現在狀況而改變，「所有一切如常」。

黃珊珊表示，美台國防工業會議不會只有國防議題，還會討論世界局勢，台灣本來就應和各界接觸、了解國際上最新趨勢和發展，他們這趟訪美行就是學習與了解。

根據民眾黨國際部規劃，這次訪團除了參加美台國防工業會議，也會前往紐約和僑胞會面。因應台美兩地時差，黃珊珊於明天晚上搭機啟程。