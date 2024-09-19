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新會期開議前 韓國瑜期勉國民黨立委

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
立法院長韓國瑜（右）應邀出席國民黨在立法院新會期前一天舉行的「立法實務研討會」，與國民黨秘書長黃健庭（左）相互握手致意。記者黃義書／攝影
立法院長韓國瑜（右）應邀出席國民黨在立法院新會期前一天舉行的「立法實務研討會」，與國民黨秘書長黃健庭（左）相互握手致意。記者黃義書／攝影

「中華民國是我們的國，美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根，自由民主是我們的寶。」立法院韓國瑜19日出席國民黨立法實務研討會表示，有時直線不通可以走曲線，上會期國民黨猛攻花東三法，結果卻被醜化；希望國民黨團要勇敢前行，不要讓選民失望，也不要怕犯錯，怕的是懶惰跟退縮。

研討會邀韓國瑜致詞

第11屆立法院第2會期將開議，由行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。國民黨、國民黨立法院黨團循慣例，19日下午在國民黨智庫舉行立法實務研討會，邀請立法院長韓國瑜到場。

韓國瑜在致詞時指出，黨團幹部培養不容易，在經過一個會期的摸索後，才剛剛成熟，就要換黨團書記長，他不曉得這個慣例，未來國民黨團要怎麼去想，這可以考量，他沒有誰優、誰劣的意思，但培養黨團幹部非常不容易。

韓：心中勿有敵意

韓國瑜也表示，台灣民眾、海外華僑對立法院黨團的期待、對立法院的期待，要請大家好好思考。他指出，日前出席餐敘時，同桌有位民進黨立委說，以前很討厭韓國瑜，但經過相處後，覺得韓國瑜跟媒體所呈現出來的不一樣。

韓國瑜說，「我的眼中沒有仇人，心中沒有敵意」。他不是幫自己打廣告，而是希望所有立委要考量，在立法院是用愛出發，還是用恨出發，這點非常關鍵。如果是用愛出發，不管是質詢、審查預算、人事同意權等，所講出來的話都會不一樣，人民會感受到。他也向卓榮泰表示，一定要用愛來看這塊土地。

小心基層不滿國民黨

另外，韓國瑜指出，希望國民黨團一定要警惕自己，現在很多基層、中間選民跟藍軍，對國民黨有所不滿。他曾跟國民黨團總召傅崐萁提到，人生有時直線不通可以走曲線，例如上會期花東三法就很明顯，國民黨硬攻猛攻，結果卻被人醜化，其實國民黨是為台灣著想。

韓國瑜說，希望新會期，國民黨團能有卓越的表現，讓民眾覺得國民黨是跟民眾站在一起，也是支持中華民國最勇敢的捍衛者。

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