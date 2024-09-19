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不受柯文哲案影響 朱立倫：藍白在立院全面合作

中央社／ 台北19日電
國民黨主席朱立倫表示，國民黨與民眾黨在立法院全面合作。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫表示，國民黨與民眾黨在立法院全面合作。記者曾吉松／攝影

民眾黨主席柯文哲陷京華城案，部分國民黨台北市議員全力追查相關案情，外界關心是否影響藍白立法院的合作。國民黨主席朱立倫今天表示，國民黨與民眾黨在立法院全面合作，至於司法，國民黨堅持程序正義、司法公平、勿枉勿縱。

柯文哲陷京華城案，國民黨日前表示不會對友軍落井下石，但仍有部分國民黨台北市議員猛攻柯文哲京華城案，引發外界關注未來藍白兩黨能否延續在野合作。

朱立倫今天下午出席國民黨在立法院新會期開議前舉辦的立法實務研討會，他會前受訪表示，在國會如何匯集在野力量制衡執政黨、代表人民監督預算、推動重要法案非常重要，所以國民黨團與民眾黨團在新會期一定站在民意這邊，為民眾把關，推動重要法案。

朱立倫說明，至於司法部分，國民黨堅持程序正義、司法公平、勿枉勿縱，有證據就辦到底，也尊重台北市議會的職權。

媒體詢問，是否可接受讓1席立法院委員會召委席次給民眾黨，朱立倫回應，國民黨與民眾黨在立法院是全面合作，黨團策略當是以國民黨為主體，尊重黨團總召、書記長整體運作。

立法院長韓國瑜在立法實務研討會中稱，基層與中間選民對國民黨有所不滿，朱立倫指出，韓國瑜用心良苦，看到的是更大的大局，國民黨一定秉持原則，推動福國利民法案時，做最大的努力與溝通，民進黨則是用惡霸式的做法，但國民黨會用團結、努力、溝通、協調的方式，讓韓國瑜的苦心能夠推動。

至於是否出席國慶大會，朱立倫談及，已經回函表示會參加，國慶晚會、國慶焰火施放活動也會盡可能參加。

此外，死刑釋憲案20日宣判，朱立倫強調，公平正義非常重要，台灣目前沒有條件廢除死刑，大法官不可以有個人的意識形態，民進黨更不要想利用機會推動廢死。

朱立倫強調，最重要的是希望社會更公平、治安更好、正義能夠伸張，他相信明天會有正確的結果，如果有違反8成民意的結果，相信民意的反彈跟國會的力量，會全面展現。

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