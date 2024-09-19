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高層「被邊控」 台塑：該員行動自由 配合大陸調查中

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
對於台塑高管在大陸被邊控事件，公司回應還在了解中。陸委會先前則低調表示，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明。圖／本報資料照片
對於台塑高管在大陸被邊控事件，公司回應還在了解中。陸委會先前則低調表示，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便做進一步說明。圖／本報資料照片

近日傳出一名台塑集團高階管理幹部1日入境中國大陸時遭到盤查，後來遭「邊境控制」，迄今未能離境返抵台灣。台塑集團今日針對此事表達，公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，公司將持續關心並提供必要的協助。

日前一名台塑集團高階管理幹部從台北松山機場搭機出發，飛往上海虹橋機場，抵達上海後遭到盤查；儘管後來獲得釋放請回，卻遭到邊境控制（邊控），迄今未能離境中國大陸、返抵台灣。被邊控原因尚未能得知。

對此行政院與陸委會都表達，政府有掌握相關訊息，基於尊重家屬意願，以及涉及個案安全不便多說明。

台塑集團過去幾天僅說明還在了解，今對「台塑高階人員在陸被邊控」乙事，則透過新聞稿說明，公司還在瞭解中，目前該員身體平安，行動自由，正配合大陸官方調查中，將持續關心並提供必要的協助。

上海 松山機場

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