影／立法院明開議 林思銘：會與民眾黨充分合作
立法院新會期將開議，在開議前一天國民黨依例舉行「立法實務研討會」。會議一開始，首先進行新任黨團書記長交接儀式，由卸任的書記長洪孟楷將印信交給本會期新任書記長林思銘，由國民黨秘書長黃健庭負責監交。
應邀出席的立法院長韓國瑜致詞後，新任書記長林思銘報告新會期黨團優先法案、由智庫執行長柯志恩報告明年度中央政府總預算審議，最後黨主席朱立倫再與立委綜合座談。會前新任書記長林思銘受訪時表示，新會期預算的相關提案會充分和民眾黨合作，而在優先法案民眾黨也已列出，其中重中之重的是財政收支劃分法及揭弊者保護法，是大家共同要在本會期三讀通過的優先法案。
至於總統府的預算，林思銘表示，對於各部門預算的凍結、刪除或是刪減，只要是沒有必要的支出都會嚴審嚴查；而總統府的預算是否有必要去凍結，未來在審查的過程中還是會對預算的各個頂目，做出嚴格的審查，會做出最有利於國家、人民的判斷。
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