韓國瑜調頭寸碰壁 賴士葆：綠色黨國一家為綠效力
立法院長韓國瑜主籌今年國慶晚會，台北市政府因經費不足，找上韓國瑜協助「調頭寸」，過程遭遇不順，在韓國瑜的奔走下，終使國慶晚會資金暫時到位。國民黨立委賴士葆今說，綠色執政黨國一家，所有行政部門和獨立機關等資源都為綠色執政效力。
國慶晚會移師至台北大巨蛋舉行，傳出由於經費暴增，韓國瑜出面向公股銀行募款卻碰壁。有知情人士指出，在韓辦積極奔走下，目前四大公股行庫願意各捐200萬，彰化銀行、台企銀各捐100萬元，總共約1000萬元入帳，國慶晚會資金算是暫時到位。
賴士葆表示，國慶大典由韓國瑜擔任籌委會主委，今年在台北市舉辦，首次在台北大巨蛋辦理這場非體育賽事的國家級慶典，籌委會和台北市政府還有內政部負責國慶活動經費。內政部編列3750萬元預算，其餘不足的部分要自行籌措，媒體報導韓國瑜幫忙調頭寸，傳出向公股行庫募款不順的窘境，並不會讓人太意外。
賴士葆指出，綠色執政黨國一家，感覺上所有行政部門和獨立機關國家全部資源都為綠色執政效力。過去高雄動物園改建需要5億元經費，高雄市政府只需要自籌5千萬的經費，其餘的4.5億元出個公文，各公私立單位紛紛大筆贊助。台電、中油分別出8千萬元，中鋼6千萬元，這些國營單位即便虧錢，但是幫地方政府改動物園卻是慷慨解囊、共襄義舉，出手非常大方。
賴士葆分析，公股行庫和國營事業都被民進黨的派系視為兵家必爭之地，宛如執政黨的禁臠一般肩負著政治責任，替政黨出錢出力以示效忠，並回饋提拔。
賴士葆強調，很多公股行庫過去也都有贊助國慶活動的先例，但是今年移師到藍營執政的台北市，談贊助就層層卡關，經過媒體披露，最後總算各家行庫湊齊1千萬交差。民進黨贏得中央執政權，在縣市地方選舉失利，於是資源分配壁壘分明，例如前瞻預算、疫苗分配等都是獨厚綠色執政縣市，司法辦案也看政黨顏色，這樣意識形態治國很難贏得民心。
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