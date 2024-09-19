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國民黨團三長到位 黃健庭：盼展現團結不負民眾期待

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
「立法實務研討會」進行新任黨團書記長交接儀式，由卸任的書記長洪孟楷（左）將印信交給本會期新任書記長林思銘（右），國民黨秘書長黃健庭（中）負責監交。記者黃義書／攝影
「立法實務研討會」進行新任黨團書記長交接儀式，由卸任的書記長洪孟楷（左）將印信交給本會期新任書記長林思銘（右），國民黨秘書長黃健庭（中）負責監交。記者黃義書／攝影

立法院新會期明天開議，國民黨今天舉辦「立法實務研討會」，會中公布由立委王鴻薇擔任國民黨立法院黨團首席副書記長。國民黨秘書長黃健庭表示，立法院黨團成員展現團結與合作的意志與氣勢，不負民眾的期待，繳出非常漂亮的成績單。

國民黨今天召開「立法實務研討會」，會中由黃健庭頒授印信予新任的書記長林思銘。黃健庭致詞時首先感謝立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、黨團幹部與成員在第一會期的辛勞。他表示，立法院黨團成員展現團結與合作的意志與氣勢，不負民眾的期待，繳出非常漂亮的成績單。

黃健庭指出，新會期是預算會期，會非常忙碌，不只總預算，還有人事同意權以及很多福國利民的法案，要持續來推動，總預算部分，一定要嚴格審查，不容許民進黨政府浮編、濫編，造成浪費，民脂民膏。他期許黨團成員團結一致，共同達成新會期的重要任務，不負民眾的期待。

此外，黃健庭也於會中公布由王鴻薇擔任首席副書記長。國民黨團說明，首席副書記長此次共計立委林沛祥、羅智強、王鴻薇三位委員登記參選。今日上午經黨團總召及書記長邀集三位候選人溝通協調，一致同意推舉王鴻薇擔任本會期首席副書記長，並依本黨團組織運作規則，王鴻薇將於下會期出任黨團書記長。

國民黨團指出，本日首席副書記長協調結果，預計將於明日提報黨團大會，確認今日協調結果。本會期黨團將由總召集人傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇出任黨團三長，與全體黨籍委員併肩作戰，秉持民意優先的原則，捍衛全民權益。

國民黨 林思銘 王鴻薇 立法院 韓國瑜 黃健庭

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