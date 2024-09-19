民眾黨民調跌7個百分點 陳智菡：鋪天蓋地打壓還能如此

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭收押，媒體今公布最新民調，民眾黨跌7個百分點。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，民調都會參考，也能理解民眾觀點，但會努力釐清。民眾黨立院黨團主任陳智菡則說，在鋪天蓋地打壓下，黨的民調還能維持這樣，相信有很多人民在等待真相。

根據TVBS最新民調，政黨支持度認同部分，民進黨為27%、相較5月調查持平；國民黨23%、較上次調查上漲1個百分點；民眾黨9%、跌落7個百分點，數據顯示近期京華城風波確實重創民眾黨。

民眾黨今下午開「審容積變圖利，政治追殺何患無辭？」記者會時，有媒體詢問民調一事，黃珊珊強調，民調都會參考，但他們能理解民眾觀點，也會努力釐清，請外界不要再以訛傳訛，也不要把所有人都打成貪官汙吏。

陳智菡則說，帳務部分在上次記者會已有說明是「錯帳」不是假帳，在尚未有證據前，各界已用輿論判柯文哲有罪，在鋪天蓋地輿論打壓下，民調還能維持，相信有很多民眾在等待真相。