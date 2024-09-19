政院擬修法發全球菁英卡 在台工作1年即可申請永居

為加強延攬外國人才來台，行政院會今天拍板「國家人才競爭力躍升方案」，其中含括師法日本修正「外國專業人才延攬及僱用法」，新增「全球菁英卡」，延攬年薪在600萬以上的國際專業人才，只要來台1年即可申請永居、配偶工作許可、尊親屬無限制停留、身障與長照服務等類國民待遇。

此方案共有「強化國家未來人才競爭力」、「全球攬才」兩大主軸，行政院長卓榮泰指出，按照方案，預期到2028年累計培育人工智慧等跨領域的人才45萬人次，並新增12萬名外國專業人才及8萬名外國技術人員，有助打造台灣競爭優勢。

根據國發會預估，2028年台灣將有35萬人才人力缺口，國發會副主委高仙桂指出，其中15萬將由台灣自行培育，另外20萬來自國外攬才。國內人才部分，預計在2028年累積培育人工智慧（AI）、半導體、綠領人才、跨域人文數位人才等重點產業逾45萬人次，補足15萬的人力缺口。

至於國外攬才，盼引進6萬名專業人才、5萬名留台僑外生、1萬名數位牧民共12萬名外國專業人才，及8萬名技術人力。

當前台灣已發行就業金卡，讓月薪16萬元以上的外國特定專業人才，可自由尋職、就職及轉換工作，且在台連續居留3年、平均每年居住183天以上得申請永久居留等優惠。

不過，高仙桂表示，將在立法院本會期修正「外國專業人才延攬及僱用法」，發行「全球菁英卡」，延攬年薪600萬以上的專業人才，可擁有1年可申請永居、配偶個人工作許可、尊親屬可無限制停留、身障與長照服務等「類國民」待。

此外，高仙桂也提到，將給予全球百大畢業生、在台應屆僑生個人工作許可，可在台尋職1年。