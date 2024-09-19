立法院長韓國瑜今天出席國民黨立法實務研討會，除分享過往擔任立委時的心境以外，也勉勵國民黨立委心中要有愛，一定要保護中華民國、美麗的台灣、中華文化，以及自由民主等，並期盼國民黨是支持中華民國最勇敢的捍衛者。

韓國瑜表示，30多年前當立委，每一次立法院開議之前，黨團一樣會開這個會，那時候他坐在下面，上面這一排是立法院長，從劉松藩換到王金平，恍如隔世，一下30多年過去，今天他坐在這裡，也已經慢慢步入老邁了，感慨特別多，有幾個重點跟大家來一起分享。

韓國瑜表示，一個好男人就像一鍋湯，煮熟了就把它喝下去，他看到卸任的國民黨立法院團書記長洪孟楷這鍋湯剛剛才熟，怎麼就被端走了，黨團的幹部的培養，真不容易，六個月的摸索，剛剛成熟，就換另外一個書記長，他不曉得這個慣例未來國民黨會怎麼想，當然剛接任的書記長林思銘也非常優秀。

韓國瑜提到，讀小學的時候，放暑假要結束時都懶洋洋，第二天一開學坐在那裡，老師說注意專心上課，各位國民黨立委，現在他講一樣的話，注意明天準備專心開會。

韓國瑜表示，對台灣內部的百姓也好、海外華僑也好，他們對立法院黨的期待是什麼？這一點要請大家好好思考。有一個反對黨的立委，在某次跟日本國會議員的餐敘，坐在他旁邊，這位立委一輩子追求台獨，「他看我說，為什麼跟你相處，我沒有很討厭你，我發現你不是這樣子的人，我說什麼人，他說電視上講的那種」。

韓國瑜說，他一句話講完，他的眼中沒有仇人、心中沒有任何惡意跟恨意，他講這句話不是幫自己打廣告，是希望所有立委在立法院裡要考慮，是要用愛出發，還是用恨處出，這點非常關鍵。

韓國瑜說，不管是質詢、審查預算、人事同意權等，愛中華民國的土地、愛台灣的土地，他們連講話的力量都不一樣 ，人民的感受也到，這一點，他也跟行政院長卓榮泰講，到了這個年紀，在這麼重要的位置，一定要用愛來看這個土地，這一點要跟國民黨團共勉，不是說他做得多好，只要他們有更大的包容，將來質詢起來、監督起來，那個力量是不一樣的，這一點請大家參考。

韓國瑜說，30多年前，他坐在下面的時候，沒有聽到耳朵裡，因為他年輕，每天就回家磨刀子，第二天到立法院就是要砍、要殺，才感覺到過癮、才爽，過了30多年來看，白雲蒼狗，很多事情慢慢過去，其實有一個大愛在心中，再做些事情、講話都不一樣 ，他今天的心境是不一樣，特別跟大家分享。

韓國瑜表示，希望國民黨團一定要警惕自己，現在很多基層的，不管是中間選民、藍軍，對國民黨有所不滿，他們把期待投身的立法院身上，有時候直線走不通，曲線也可以。他也跟國民黨團總傅崐萁講，花東三法很明顯硬攻、猛攻，結果外界一直醜化他們，最後結果是他們不敢動，但過往全民健保、高速公路也同樣面臨很多壓力，很多類似的例子，是走曲線一樣可以達到目標。

韓國瑜說，他絕對不敢以老前輩身份來告訴各位，他身為立法院院長，曾經的立法院一份子，也是國民黨團的一份子，希望新的立法院黨團一定要有卓越的表現，讓台灣廣大民眾覺得國民黨永遠跟基層、庶民、辛苦的民眾是站在一起，國民黨一定要積極的表現，讓海外廣大的僑胞認為，國民黨是支持中華民國最勇敢的捍衛者，所以國民黨團這方面一定要警惕自己。

最後韓國瑜送給國民黨立委四句話，「中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家、中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶」，把它轉換成動詞跟積極的力量，將它化身在立法院一份子，執行的時候，一定保護中華民國，一定保護美麗台灣，一定保護中華文化，一定保護自由民主，化為積極的動力。

最後，韓國瑜說，所有民眾都擦亮眼睛看國民黨表現，希望大家表現愈來愈棒，不要讓選民失望，犯錯不怕，怕的是懶惰、退縮，勇敢往前衝，錯了在修正，都沒有關係，不要怕勇敢往前行，大家一定會在第二會期會有更亮麗表現。