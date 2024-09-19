禮讓民眾黨立院委員會召委？朱立倫：以國民黨為主體

立法院明日開議，傳國民黨有意禮讓立法院委員會召委予民眾黨。國民黨主席朱立倫今日表示，國民黨、民眾黨兩黨團全面合作，國民黨立法院黨團策略當然是以國民黨為主體，尊重黨團總召傅崐萁跟黨團書記長林思銘的整體運作。

朱立倫今日出席國民黨立法實務研討會，會前談及台北市議員游淑慧、鍾小平等追查民眾黨主席柯文哲的京華城案，是否影響國會藍白合，他表示，在國會，如何匯集最大在野力量制衡執政黨，代表人民監督預算，推動重要法案非常重要，國民黨、民眾黨兩黨團在本會期一定會全力站在民意這邊，為民眾把關，推動重要法案。

朱立倫強調，至於司法部分，國民黨堅持的是程序正義、司法公平，毋枉毋縱，有證據辦到底，沒證據則不能入人於罪。尊重台北市議會的職權。

詢及今年國慶大會是否收到邀請等，朱立倫說，他已經回函參加國慶大會，國慶晚會跟國慶煙火也盡可能參加。