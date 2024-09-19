否認禮讓立院交通召委 魯明哲：傅崐萁謝謝我願意承擔

立法院明日開議，傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁有意勸退國民黨立委魯明哲，將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成。魯明哲今日出面否認，並表示民眾黨有自己的想法，講誰要讓誰，非常不禮貌。

傳聞傅崐萁昨日下午找上魯明哲，表達魯明哲將交通委員會召委，禮讓給林國成，但事實上魯早已完成爭取支持。

魯明哲今出面駁斥被迫禮讓傳聞，表示他昨晚看到很多媒體新聞、網路訊息，他個人很驚訝，因為完全沒有這回事，且傅崐萁因為是新會期，應該有跟很多委員聊過天，廣泛聊聊現在局勢，傅崐萁也有跟他聊天。但在交通委員會的部分，聊到這裡時，傅崐萁不但沒有勸退或讓，而是鼓勵他。

魯明哲指出，交通委員會會是本會期重點，因有NCC，有相關法案，預算該怎麼監督，他跟傅崐萁聊的是這方面。最後傅也是鼓勵他，謝謝他願意承擔。完全沒有談到讓或怎麼樣，民眾黨有自己的想法，講誰要讓誰，非常不禮貌。

魯明哲強調，對他來說，他決定爭取這會期的交通委員會召委時，他的責任就是向黨內另外6位委員逐一請託，程序都已完成，也獲得他們的支持。現在就是這樣子，傅崐萁跟黨團書記長林思銘都是支持的。