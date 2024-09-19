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否認禮讓立院交通召委 魯明哲：傅崐萁謝謝我願意承擔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委魯明哲否認將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成的傳聞。記者王千豪／攝影
國民黨立委魯明哲否認將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成的傳聞。記者王千豪／攝影

立法院明日開議，傳國民黨立法院黨團總召傅崐萁有意勸退國民黨立委魯明哲，將交通委員會召委禮讓給民眾黨立委林國成。魯明哲今日出面否認，並表示民眾黨有自己的想法，講誰要讓誰，非常不禮貌。

傳聞傅崐萁昨日下午找上魯明哲，表達魯明哲將交通委員會召委，禮讓給林國成，但事實上魯早已完成爭取支持。

魯明哲今出面駁斥被迫禮讓傳聞，表示他昨晚看到很多媒體新聞、網路訊息，他個人很驚訝，因為完全沒有這回事，且傅崐萁因為是新會期，應該有跟很多委員聊過天，廣泛聊聊現在局勢，傅崐萁也有跟他聊天。但在交通委員會的部分，聊到這裡時，傅崐萁不但沒有勸退或讓，而是鼓勵他。

魯明哲指出，交通委員會會是本會期重點，因有NCC，有相關法案，預算該怎麼監督，他跟傅崐萁聊的是這方面。最後傅也是鼓勵他，謝謝他願意承擔。完全沒有談到讓或怎麼樣，民眾黨有自己的想法，講誰要讓誰，非常不禮貌。

魯明哲強調，對他來說，他決定爭取這會期的交通委員會召委時，他的責任就是向黨內另外6位委員逐一請託，程序都已完成，也獲得他們的支持。現在就是這樣子，傅崐萁跟黨團書記長林思銘都是支持的。

NCC 傅崐萁 國民黨 民眾黨 魯明哲

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