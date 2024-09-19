立法院明開議 林思銘：預算提案與民眾黨充分合作

明日立法院將開議，本會期為預算會期，國民黨立法院黨團書記長林思銘今日表示，預算相關提案會跟民眾黨充分合作。

國民黨團成員今參與「國民黨立法實務研討會」，在開議前凝聚共識。林思銘會前表示，下個會期是預算會期，在預算相關提案，會跟民眾黨充分合作。至於優先法案，民眾黨已經羅列優先法案，重中之重是財劃法、揭弊者保護法等兩大法案，這是大家共同在這會期優先三讀通過的法案。在野黨絕對緊密合作，不管是法案、預算或人事案，在野會發揮監督制衡的力量。

關於民眾黨喊出要凍結總統府預算，林思銘表示，各種預算要凍結或刪除，各個部門只要是沒有必要的支出，都會嚴審嚴查。至於總統府預算是否有必要做相關凍結，未來審查過程中，還是會針對各項預算嚴審後，做出最有利國家及人民的判斷。

國民黨立委鄭正鈐說，這會期肯定是非常精采，上一屆預算會期是民進黨碾壓。這次在野黨顯然有較大的監督力量，相信這次預算會期，對於不合理預算會堅持主張，比方說媒體宣傳預算。

鄭正鈐提到，在野黨監督肯定要一起，若沒有兩邊一起合作，監督力量肯定會打折，跟民眾黨的溝通肯定是有的，至於細節可能要讓國民黨立法院黨團總召傅崐萁等來回答會更適當。

談及立法院委員會召委如何與民眾黨合作或禮讓白營，鄭正鈐表示，到目前為止，每個委員會都有黨團同仁積極爭取，今天協調應該也差不多，之後是否有跟民眾黨合作機制，他沒有聽說哪個委員會會有具體情況，但跟白營合作，還是要看總召溝通情況，他們就是全力配合。

國民黨立委王鴻薇表示，這次預算是重中之重，關於哪些項目要作為重點預算，要經過黨團大會充分討論。民眾黨欲針對監察院、總統府預算，排除掉監察院必需的人事、財產申報等的預算外，國民黨內部很多人認為監察院現在沒有功能，這部分可能會形成共識；至於總統府方面，過去黨團較無提及，這部分留待黨團做進一步討論。

關於藍營議員追查柯文哲案是否影響國會藍白合，王鴻薇表示，對於台北市議員來講，針對台北市政，已成立調查小組，不可能讓調查小組完全不運作，只要是基於監督市政，都予以尊重。至於國會與民眾黨合作，會繼續尋求，相信大家有一致的共識，成為強而有力的在野黨，尋求國會合作的同時，不可能閹割地方議員監督市政的功能。