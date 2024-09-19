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綠提2758號決議不涉台 吳思瑤盼朝野響應

中央社／ 記者王揚宇
民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，自己的國家自己挺，相關文字可以調整，民進黨團會繼續努力，希望朝野共同響應。。記者林伯東／攝影
民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，自己的國家自己挺，相關文字可以調整，民進黨團會繼續努力，希望朝野共同響應。。記者林伯東／攝影

澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議」動議，民進黨立法院黨團希望在新會期提出決議文呼應。民進黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，自己的國家自己挺，相關文字可以調整，民進黨團會繼續努力，希望朝野共同響應。

民進黨立法院黨團書記長蔡易餘則說，台灣無法參與國際組織的緊箍咒，就是中國扭曲聯合國大會第2758號決議，既然各界都知道緊箍咒是什麼，台灣應團結將其拿掉，打破中國打壓台灣的情形，「我們對藍白還是有這樣的期待」。

立法院長韓國瑜18日邀集朝野協商討論開議日時，民進黨立法院黨團提案，要求立法院朝野黨團就「聯大2758號決議案不涉台灣主權」發表聯合聲明，但韓國瑜未處理就離場引發討論，後續朝野立委隔空叫陣。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，針對上述事件，吳思瑤先反駁遭人指控「戲精上身」，強調她真心愛台灣、替自己的國家說話，誰才在演戲。

吳思瑤說，昨天協商前，她就到主席台跟韓國瑜預告有此提案，也把預擬的聯合聲明文字發到各黨團的黨鞭手上，希望透過討論，各黨協調出可以接受的文字，也可以調整，因為這絕對不是民進黨一個黨的聲明，民進黨團不會放棄，會繼續努力促成，期盼朝野黨團共同響應。

此外，美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）稱中國以聯大2758號決議為工具損台灣地位，以及美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）挺台灣國際參與。

吳思瑤表示，蓬佩奧在國際論壇公開說出台灣是一個主權獨立的國家，她要表達再次感謝，相信這更能逐步引領國際社會，正確認知台灣的國家地位，再加上康貝爾的發言，感謝國際友人的正義之聲。

媒體詢問，立法院新會期將於20日開議，是否擔心台灣民眾黨立法院黨團因「柯文哲案」挾怨報復、刪預算。

吳思瑤表示，國會對於預算的立場是嚴格監督、理性把關，民進黨團做好準備，在野黨要砍每一分預算時，要講出合理理由，民進黨團也可以講出每一分預算可以被保留、妥善執行的理由。

蔡易餘認為，如果要把司法過程變成砍預算的理由，會被人民唾棄。

民進黨 立法院 韓國瑜

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