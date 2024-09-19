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民團推10大司法優先法案 盼制定公益揭弊者保護法

中央社／ 記者王揚宇
司法正義行動聯盟上午公布「立法院第十一屆第一會期 司法正義貢獻評鑑報告」並進行說明，提出民間團體對立法院司法正義表現的觀察與建議。記者林伯東／攝影
司法正義行動聯盟上午公布「立法院第十一屆第一會期 司法正義貢獻評鑑報告」並進行說明，提出民間團體對立法院司法正義表現的觀察與建議。記者林伯東／攝影

司法正義行動聯盟今天表示，立法院上會期的特殊現象，包括司法正義法案匱乏、國會政治惡鬥，立法院新會期將於20日開議，希望朝野共同推動公益揭弊者保護法、禁止酷刑公約施行法等10大司法政策與優先法案。

由台灣陪審團協會、監所關注小組、台灣公民人權聯盟等民間團體組成的司法正義行動聯盟，今天在立法院召開記者會，公布立法院第11屆第1會期司法正義貢獻評鑑報告書，並提出新會期欲推動的10大司法政策與優先法案。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍說，10大司法政策與優先法案如廢除偵查庭、限制檢察官濫權上訴、保障受刑人投票權、減輕司法負擔等，以及為了保障軍中人權，應制定「軍冤條例」，也要修訂監獄行刑法以落實受刑人訴訟權。

鄭文龍指出，酷刑有多種態樣，從限制人民人身自由的待遇，再到警察不當盤查、過度執法等，都讓人民暴露在不人道待遇的風險中，因此台灣需要盡速通過禁止酷刑公約施行法。此外，提供揭弊者保護措施，才能有效打擊政府機關及私人企業內部的不法行為，因此應制定公益揭弊者保護法。

鄭文龍談到立法院上會期的狀況，認為有2個不同於以往的現象，分別攸關司法正義的法案數量過少、過度關注在政治議題的炒作，以及國會有一半以上時間在空轉，朝野應好好坐下來協商、互相尊重，執政黨要謙卑、反對黨不要為了反對而反對。

針對立法院會5月三讀修正通過立法院職權行使法部分條文，鄭文龍指出，肯定國會職權修法的大方向，國會還是要適度對行政權監督，但針對總統赴立法院進行國情報告，規定要接受立委的「即問即答」，這是明顯違憲，要適度修改。

公益 司法 立法院職權行使法

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