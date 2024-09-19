巴拉圭駐台大使拜會韓國瑜：台巴關係堅若磐石

立法院長韓國瑜今天會見巴拉圭駐台大使費卡洛時指出，兩國情誼歷久彌新而且穩固。費卡洛說，台巴關係堅若磐石，捍衛台灣民主等於捍衛世界民主。

費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）是巴拉圭傑出職業外交官，曾派駐巴西、阿根廷、墨西哥、古巴，並曾於2010年至2013年擔任巴拉圭駐台公使及臨時代辦，也是台灣獎學金學生，曾攻讀淡江大學亞洲研究所數位學習碩士學位，與台灣淵源深厚，熟稔拉丁美洲及亞洲區域情勢。

費卡洛今天到立法院拜訪韓國瑜，立法院副院長江啟臣在場。另外，國民黨立委廖偉翔、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林國成，代表立法院各黨團一同接待費卡洛，表達對巴拉圭友誼的重視。

韓國瑜代表立法院歡迎費卡洛到訪，並特別準備立法院新款紀念酒相贈。韓國瑜說，立法院新款紀念酒第一次贈送外國友人，就是送給費卡洛。

韓國瑜致詞時指出，中華民國與巴拉圭於1957年建交，他正好是那年出生，兩國情誼歷久彌新而且穩固。

談及台巴經貿交流，韓國瑜說，巴拉圭牛、豬隻採用天然牧草餵養，在台灣有許多喜好巴拉圭牛肉、豬肉的消費者，未來如果有巴拉圭牛肉、豬肉的促銷活動，立法院願意做巴拉圭的後盾，一起幫忙促銷；因為立委來自各地，與選民互動性強，如果立法院一起幫忙促銷巴拉圭牛肉、豬肉，一定會受歡迎。

韓國瑜指出，台巴教育交流也讓人感動，很多巴拉圭學生在台灣進行學術交流、接受高科技教育，表現非常好，希望未來可以更密切交流。

費卡洛致詞時，首先代表巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯，貝尼亞）帶來最誠摯的問候，並重申巴拉圭與中華民國台灣堅定不移的合作情誼。

他說，感謝韓國瑜撥冗相見及立法院熱情接待，並重申台巴關係堅若磐石，因為建立在兩國人民共同的民主價值、合作及友誼基礎上。

費卡洛表示，巴拉圭與中華民國台灣有相同的正義、自由及法治理念。巴拉圭認為站在歷史正確的一方，捍衛台灣民主等於捍衛世界民主。