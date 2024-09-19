快訊

喝水能預防宿醉？專家揭殘酷事實：不管何時喝都無濟於事

Joeman搶先開箱iPhone 16 Pro！讚外觀、操作超有感 曝1缺點跟以前一樣

許家蓓48歲癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

巴拉圭駐台大使拜會韓國瑜：台巴關係堅若磐石

中央社／ 記者范正祥

立法院韓國瑜今天會見巴拉圭駐台大使費卡洛時指出，兩國情誼歷久彌新而且穩固。費卡洛說，台巴關係堅若磐石，捍衛台灣民主等於捍衛世界民主。

費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）是巴拉圭傑出職業外交官，曾派駐巴西、阿根廷、墨西哥、古巴，並曾於2010年至2013年擔任巴拉圭駐台公使及臨時代辦，也是台灣獎學金學生，曾攻讀淡江大學亞洲研究所數位學習碩士學位，與台灣淵源深厚，熟稔拉丁美洲及亞洲區域情勢。

費卡洛今天到立法院拜訪韓國瑜，立法院副院長江啟臣在場。另外，國民黨立委廖偉翔、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林國成，代表立法院各黨團一同接待費卡洛，表達對巴拉圭友誼的重視。

韓國瑜代表立法院歡迎費卡洛到訪，並特別準備立法院新款紀念酒相贈。韓國瑜說，立法院新款紀念酒第一次贈送外國友人，就是送給費卡洛。

韓國瑜致詞時指出，中華民國與巴拉圭於1957年建交，他正好是那年出生，兩國情誼歷久彌新而且穩固。

談及台巴經貿交流，韓國瑜說，巴拉圭牛、豬隻採用天然牧草餵養，在台灣有許多喜好巴拉圭牛肉、豬肉的消費者，未來如果有巴拉圭牛肉、豬肉的促銷活動，立法院願意做巴拉圭的後盾，一起幫忙促銷；因為立委來自各地，與選民互動性強，如果立法院一起幫忙促銷巴拉圭牛肉、豬肉，一定會受歡迎。

韓國瑜指出，台巴教育交流也讓人感動，很多巴拉圭學生在台灣進行學術交流、接受高科技教育，表現非常好，希望未來可以更密切交流。

費卡洛致詞時，首先代表巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios，另譯，貝尼亞）帶來最誠摯的問候，並重申巴拉圭與中華民國台灣堅定不移的合作情誼。

他說，感謝韓國瑜撥冗相見及立法院熱情接待，並重申台巴關係堅若磐石，因為建立在兩國人民共同的民主價值、合作及友誼基礎上。

費卡洛表示，巴拉圭與中華民國台灣有相同的正義、自由及法治理念。巴拉圭認為站在歷史正確的一方，捍衛台灣民主等於捍衛世界民主。

巴拉圭 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

韓國瑜接見法國參議院訪問團 感謝發聲挺台

民主基金會25日處理盧業中人事案 韓國瑜正面迎戰

朝野協商未處理2758決議不涉台 吳思瑤：悲憤忍淚

相關新聞

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

雙十國慶日即將來臨！今年國慶籌備會主委由立法院長韓國瑜擔任，國慶晚會移師至台北大巨蛋舉行，不過傳出由於經費暴增，韓國瑜出...

要準備搶了！國慶晚會江蕙開唱 蔣萬安：明宣布索票方式

今年國慶晚會將在台北大巨蛋舉辦，由於今年國慶晚會，北市府邀請到台語樂壇天后「二姐」江蕙復出開唱，讓粉絲超期待。台北市長蔣...

柯文哲涉訟案情滿天飛 論壇：檢察界「三巨頭」毫無作為

民眾黨主席柯文哲、台北市前市長柯文哲涉訟偵查案情滿天飛，政論評論員用嘴辦案，檢察官洩密傳聞不斷，「檢察官論壇」昨有人留言...

柯文哲匿名捐款惹議 「懂的就懂」募款餐會拍賣學問大

周刊近期爆出民眾黨主席柯文哲競選2024年總統時，距離投票日前3個月，有300筆匿名現金捐款，檢廉懷疑其來源，又將柯文哲政治獻金那筆爛帳拉回公眾視野。不少政治圈的人物私下批評柯文哲為撐清廉人設，誇稱自己競選經費多來自小額捐款，又搞出一個木可公司，是出現爛帳的主因。 事實上，政治人物要籌辦競選經費，除了獻金專戶之外，募款餐會、義賣會是籌措競選經費的主要來源之一，藝術無價，懂的就懂。

巴拉圭駐台大使拜會韓國瑜：台巴關係堅若磐石

立法院長韓國瑜今天會見巴拉圭駐台大使費卡洛時指出，兩國情誼歷久彌新而且穩固。費卡洛說，台巴關係堅若磐石，捍衛台灣民主等於...

台塑高層赴上海被邊控 民進黨團籲中國保障台人安全

台塑高管近日傳出進入大陸後遭到「邊控」，陸委會表示，政府已有掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，不便做進一步說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。