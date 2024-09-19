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賴清德當潘孟安母點主官 謝龍介讚功力：江湖上混第二專長

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳17日舉辦告別式，賴清德總統擔任點主官，完整讀了點主文。記者劉學聖／攝影
總統府秘書長潘孟安母親潘林美鳳17日舉辦告別式，賴清德總統擔任點主官，完整讀了點主文。記者劉學聖／攝影

賴清德總統17日擔任總統府秘書長潘孟安母親告別式的「點主官」，賴清德不看稿唸完150字點主文，令網友驚嘆。與賴清德在台南交手過的國民黨立委謝龍介今日說，很少看到賴清德在台南幫人點主，也看不出「清德兄」還有這一番功力。

對於賴清德為潘孟安母親告別式擔任點主官，謝龍介說，可以看出賴清德很重視潘孟安。在台南，賴清德很少幫人點主，賴清德下這麼大的功夫，就是要讓潘孟安感受到滿滿溫暖。至於不看稿，這在台南，80%以上的政治人物都是這樣，不過確實很少看到賴清德幫人點主，他看了很意外。

了解民俗的謝龍介表示，「點主」是台灣風俗，以前這工作是在墳墓時，要下棺木時才會做的，且幾乎都是請得道高僧或道士來，因要避免孤魂野鬼侵入到神主牌，回去讓人祭祀，也是以示對先人的尊重。工商化後，大家為了場面，誰能邀請到機關首長來，就是對喪家的哀榮展現。30幾年前開始，機關首長開始去唸點主文。

謝龍介簡單用閩南語秀了一小段點主文，接著說每個首長都要唸點主文，滿足喪家邀請，在台南已經形成風氣。他問過台中，台中那邊說比較少這部分的事情，還是有很多是按照老傳統，找道士來做點主，但在台南確實找民代或官員是很常見的，形成風氣。

謝龍介打趣說，看不出「清德兄」還有這一番功力，在江湖上混，難得有第二專長，他是歎為觀止。

台南 謝龍介 賴清德

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