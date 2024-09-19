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將赴立院施政報告 卓榮泰指示首長親出席、掌握政策

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝上午主持院會後記者會時。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝上午主持院會後記者會時。記者黃婉婷／攝影

立法院明天開議，將邀行政院卓榮泰率行政團隊施政報告並備詢。卓榮泰今在院會指出，為表示對立法院的尊重，撇除重大事項，各部會首長應親自出席，並充分掌握政府重大政策、立委關注議題及各項預算內容，妥為溝通爭取支持，針對各界疑慮詳細說明。

行政院發言人李慧芝上午主持院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指出，立法院第11屆第二會期明天開議，也將赴立法院進行施政報告、114年度中央政府總預算等報告，並且準備質詢。

卓榮泰表示，為表示對立法院的尊重，質詢期間除陪同總統接待外賓、重要公務出國，重大或緊急事項需首長親自處理並經核准者，各首長都應該要親自出席。

卓榮泰並表示，針對總統的政見主張，本院近期推動重大政策、立委特別關注議題以及各項預算計劃案內容，各部會都要充分掌握、妥為溝通爭取支持，各界如有疑慮的話也要詳為闡述說明，讓立委以及社會各界能了解行政院各項政策及施政作為。

卓榮泰 立法院 行政院

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