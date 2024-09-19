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放下朝野對立 司改聯盟提優先法案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
司改團體19日提出優先法案，呼籲朝野坐下協商，制定更多民生法案。圖／台灣醒報
司改團體19日提出優先法案，呼籲朝野坐下協商，制定更多民生法案。圖／台灣醒報

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「呼籲立法院應放下朝野對立，推動民生與司法優先法案，如《公益揭弊者保護法》！」台灣陪審團協會理事長鄭文龍與數個司改團體19日提出司改團體關心的優先法案，包括修正《國家賠償法》、檢警專業分工與限制檢察官上訴等。律師許幼林則提醒，《打詐四法》恐有侵害民眾權利疑慮，盼儘速修正。

減少對立 聚焦民生

台灣陪審團協會理事長鄭文龍表示，上會期過於聚焦國會改革，因此通過民生法案較少，讓國會淪為政黨惡鬥，非常不好。他呼籲民進黨已屈於少數，不應該以多數黨心態面對在野黨，而在野黨也不該意識形態掛帥，朝野都應該真心協商法案，否則國家未來4年恐都淪於空轉。

司法行動正義聯盟也提出10大優先法案，盼此會期立委能重視：廢除偵查庭、修正《國家賠償法》、制定《公益揭弊者保護法》、《禁止酷刑公約施行法》、檢警專業分工、限制檢察官濫權上訴、修正《監獄行刑法》落實受刑人訴訟權、保障受刑人投票權、制定《軍冤條例》與制定減輕司法負擔之法案。

保障受刑人權益

鄭文龍強調，大致肯定國會改革的方向，立法院應加強對行政部門的監督，但《立法院職權行使法》中，要求總統國情報告並不適合，因台灣憲政體制無論是像美國總統制，或是法國半總統制，總統都沒有向國會負責。鄭文龍說，司改聯盟原則上肯認制定《打詐四法》與強化軍人救濟權益等作為，但仍有改正空間。

監所關注小組執行長陳惠敏舉例說，《監獄行刑法》雖因釋字755號修正，保障受刑人訴訟權，但若受刑人要跑行政訴訟，一般民眾釋訴願先行、30天內處理，但受刑人卻被壓縮到10天，且因其身分要處理行政程序並不容易。她強調，褫奪公權並未剝奪投票權，受刑人若有投票機會，也有助社會化，應更強化受刑人權益保障。

打詐不應侵害民眾

「《打詐四法》給檢警更多權力，但恐有侵害民眾權益疑慮！」台灣公民人權聯盟專職律師許幼林指出，司法警察若緊急狀況下，可直接調閱通訊紀錄，而且司法警察的強制處分沒有救濟管道，相關條文恐侵害民眾隱私，應儘速修正《刑事訴訟法》，讓民眾有更多權益。鄭文龍也說，有些詐騙受害者容易遭認定為共犯，法律程序需給更多保障。

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