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獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

雙十國慶日即將來臨！今年國慶籌備會主委由立法院長韓國瑜擔任，國慶晚會移師至台北大巨蛋舉行，不過傳出由於經費暴增，韓國瑜出面向公股銀行募款卻碰壁。知情人士指出，在韓辦積極奔走下，目前四大公股行庫願意各捐200萬，彰化銀行、台企銀各捐100萬元，總共約1000萬元入帳，國慶晚會資金算是暫時到位。

據了解，慶籌會本身沒有募款帳戶，這次韓國瑜委由「銀行公會」成立帳戶專款專用，慶籌會募款經費全部入銀行公會帳戶，再平均分配給主辦活動的內政部、雲林縣政府、台北市政府，不是只有挹注給國慶晚會，而募款會全數使用完畢，不會留下剩餘款項。

國民黨重返立法院最大黨後，國慶籌備委員會主委由韓國瑜擔任。韓國瑜上任立院龍頭後，主持數場國慶籌備委員會，本月初圈選出國慶主視覺，配色採用「青天白日滿地紅」國旗配色，中間由兩個十字與梅花連結而成，呈現出雙十意象，圖案一公布立刻引發關注。

而今年國慶煙火選定雲林虎尾高鐵特定區舉行，國慶晚會則由台北市於大巨蛋舉辦。不過日前傳出由於國慶晚會地點在大巨蛋，不僅參加人數倍增，維安規格也升級，因此經費暴增，北市向韓國瑜求救，而韓國瑜出面向公股行庫爭取經費「調頭寸」，募款一度不順利。

但知情人士指出，公股行庫近期點頭，泛公股銀行的合庫、一銀、華南、兆豐，願意各捐200萬元，另外彰銀、台企銀各100萬，總計1000萬到位，而募款金額全數入「銀行公會」帳戶，由銀行公會來管理，未來會分配給主辦或協辦的內政部、北市府、雲林縣政府。

募款 國慶 韓國瑜

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