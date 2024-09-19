許家蓓癌逝 吳沛憶公開牽手照：遇見一生伴侶很幸運

民進黨台北市議員許家蓓昨天癌逝，民進黨立委吳沛憶今天凌晨發文悼念許家蓓，並放上和兩人的牽手照。吳沛憶表示，「這一生能遇見互相扶持的伴侶，我很幸運，謝謝妳」。

吳沛憶在Threads社群平台發文，「許家蓓議員離開我們了，她還是那麼體貼的鬥士。在生命尾聲她拼命守住呼吸，讓至親好友來跟她講講話，讓我能和她共渡最後一個中秋節。在9月18日凌晨2時35分她無病無痛，前往下一個旅程了。 」

吳沛憶表示，許家蓓自2014年起，在成長所在地松山信義區為民服務。這10年來總是把市民放第一，用無比的體力、90度鞠躬精神，駐守市場、巷弄和公園，曾歷經落選，許家蓓時常掛在嘴邊「要加倍努力」。

吳沛憶表示，她深信盡管人生並不總是順遂，只要努力就有機會衝過難關。許家蓓從2018年第一次議員初選時，就給予許多幫助。許家蓓到萬華來，穿著她的志工背心，教她彎下腰，用最熱情的笑容貼近基層。後來，許家蓓成為她人生最好的夥伴。她所有的夢想都有許家蓓默默支持，她在外面摸索跌撞，回頭看總有許家蓓給的鼓勵，她能堅強面對艱困的立委選舉，那是因為有心靈支柱。