柯志恩：開議藍白合作視議題 柯文哲案應鎖定司法程序

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，被羈押禁見。國民黨立委柯志恩今日接受廣播專訪，談及藍營對柯案態度，表示國民黨鎖定在司法程序有無瑕疵，至於開議後的藍白合作需看議題。

柯志恩今受訪談及藍營對柯文哲案的態度，她說，柯文哲每日一爆，柯文哲人設被摧毀，綠營媒體成天獨家，連家人也被放大檢視。桃園市前市長鄭文燦被關進去時也無太多討論，即使偵查不公開，有記者疑涉洩密，上午叫人去，下午就發新聞稿澄清，名嘴講東講西，可以來把最後結果跟名嘴所說做比對。

柯志恩表示，國民黨就是鎖定在整個司法程序，有沒有押人取供，有沒有在此案中用洩密方式來帶風向，這些可以去思考。至於檢調掌握的證據到底是如何，當然要看到起訴書的內容才有辦法評斷，光是這一個月裡，每天看到的都是柯文哲案，這點對國民黨來說，因藍營也是在媒體弱勢的狀況之下，可以共同來做個討論。

關於立法院本會期開議後，藍白如何合作，柯志恩認為要看議題，延續上會期方式，很多議題大家都很清楚民進黨太霸道，合作基調沒有問題。財劃法修法是重中之重，民眾黨立委黃珊珊版本跟藍營版本不同，要不要取得共識，可以討論。

至於昨日黨團協商時，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤臨時提聯大2758號決議案，要求朝野要有共識，立法院長韓國瑜等人直接離開遭綠營批評一事，柯志恩也說，吳思瑤言過其實，還原現場是朝野協商是討論何時開議、總質詢人數怎麼分配，白紙黑字寫在議案上，韓國瑜已宣布散會，吳思瑤又說有臨時提案，要提出共識。要提出共識沒有問題，但一定要在人家喊散會之後，又不在議案討論中？上會期為了要討論花東雙法，民進黨立法院黨團總召柯建銘還特別講需要好好討論，一個小時不夠。

柯志恩提到，再以為台灣發聲來說，朝野曾經共同發聲過，就是在中共飛機擾台時，也曾經提出聲明，也對聯合國的一些基本原則共同提出聲明，所以這不是問題。只是為什麼要選在喊散會時？吳思瑤突然又對外面講大家都不願意，就有一串留言說「自己的國家自己救」，有需要演這一齣嗎？

柯志恩強調，不管是澳洲跟荷蘭怎麼樣做，民進黨是執政黨，要負起責任，可以責成外交部好好處理，她都尊重，不需要顯得自己很委屈，好像藍白不願意呼應保護台灣，又有一波操作，大可不必。