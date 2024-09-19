五連霸議員！白珮茹涉詐15年助理費 士檢：不法所得1200萬餘元

國民黨新北市議員白珮茹，被控用前立委父親白添枝等家人名義做人頭，詐領15年助理費逾1千2百萬餘元。士林地檢署昨依貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪，搜索約談共13人，複訊後白添枝等4人3萬元交保，白珮茹60萬元交保候傳。

士檢今指出，白珮茹任議員期間，從2009年至今年4月，多次夥同親友和前助理，包含父親白添枝、胞妹白珮妤、陳姓公公、周姓助理、簡姓助理等人，涉利用職務上機會向新北市議會，詐助理費逾1200萬餘元。

檢方昨指揮新北市調查處，搜索新北市汐止、萬里、瑞芳、三重、金山，及台北市內湖的住居所及議員服務處等13處，經複訊後，認被告分別有貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物、刑法使公務員登載不實，或洗錢等罪嫌，其中貪汙利用職務上機會詐財。

昨檢察官漏夜複訊，白珮茹60萬元交保，白添枝、白珮妤、周姓助理等4人3萬元交保，簡姓助理限制住居，其餘5名被告訊後請回。

白添枝昨晚經檢察官依偽造文書罪嫌交保3萬元，立即辦保後，步出地檢署面對媒體追問有無詐助理費，他說相信女兒「絕對是清白的！」。白珮茹60萬交保後，面對媒體歷經整日搜索、約談疲憊不堪，不發一語上車離去。