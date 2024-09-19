柯文哲涉訟案情滿天飛 論壇：檢察界「三巨頭」毫無作為

民眾黨主席柯文哲、台北市前市長柯文哲涉訟偵查案情滿天飛，政論評論員用嘴辦案，檢察官洩密傳聞不斷，「檢察官論壇」昨有人留言，建議查洩密「既然已經排除偵辦團隊，只剩下被告跟辯護人了，是不是應該簽分被告、辯護人洩密？」

有檢察官昨以「都已經在爆料時說經營檢調7年了，檢察官還是不信？」署名留言表示，關於消息來源，馬記者說不可以講，因為要保護消息來源。但是，證人詰文上白紙黑字，說證人要據實陳述，不能匿飾增減。既然他已經隱匿消息來源，他說消息來源並非來自檢調這種騙小孩的話，又如何可以採信。更何況，他當初在爆料時，已經說他經營檢調這條線7年了。」

留言人說「新聞稿臚列可能接觸證據的人，但既然已經排除偵辦團隊，只剩下被告跟辯護人了，是不是應該簽分被告、辯護人洩密？但又有誰會相信1500是被告、辯護人透露的？」

台北地檢署分案偵辦柯文哲案洩密疑雲，本月16日下午初步認定「記者報導之消息來源均非來自本署、 廉政署、調查局及法院等相關公務人員」並公布，消息公布未久，就有「卑微的小檢」上網留言。

論壇上「卑微的小檢」表示「要刮別人的鬍子前，先把自己的鬍子刮乾淨這種多年前廣告使用的老梗，大家應該都懂，所以才更讓外界困惑為何可以一直被人用相同的事情罵這麼久還不改」、「總不能一隻手指指著詐團律師洩密，又不想讓另外四隻手指指著自己吧？」

更早之前，本月13日署名「一審檢」的人留言給「檢察界三巨頭」台北地檢署檢察長、台灣高檢署檢察長、檢察總長說「你們對於現今檢媒一體的亂象，毫無積極作為，使檢察官失去人民的信任，直將檢察官的名器踩在地下，終將成為檢方歷史的罪人。」