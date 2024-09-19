快訊

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

黎巴嫩呼叫器大規模爆炸 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座

聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲涉訟案情滿天飛 論壇：檢察界「三巨頭」毫無作為

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉訟偵查內容疑外洩。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席、台北市前市長柯文哲涉訟偵查內容疑外洩。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲、台北市前市長柯文哲涉訟偵查案情滿天飛，政論評論員用嘴辦案，檢察官洩密傳聞不斷，「檢察官論壇」昨有人留言，建議查洩密「既然已經排除偵辦團隊，只剩下被告跟辯護人了，是不是應該簽分被告、辯護人洩密？」

有檢察官昨以「都已經在爆料時說經營檢調7年了，檢察官還是不信？」署名留言表示，關於消息來源，馬記者說不可以講，因為要保護消息來源。但是，證人詰文上白紙黑字，說證人要據實陳述，不能匿飾增減。既然他已經隱匿消息來源，他說消息來源並非來自檢調這種騙小孩的話，又如何可以採信。更何況，他當初在爆料時，已經說他經營檢調這條線7年了。」

留言人說「新聞稿臚列可能接觸證據的人，但既然已經排除偵辦團隊，只剩下被告跟辯護人了，是不是應該簽分被告、辯護人洩密？但又有誰會相信1500是被告、辯護人透露的？」

台北地檢署分案偵辦柯文哲案洩密疑雲，本月16日下午初步認定「記者報導之消息來源均非來自本署、 廉政署、調查局及法院等相關公務人員」並公布，消息公布未久，就有「卑微的小檢」上網留言。

論壇上「卑微的小檢」表示「要刮別人的鬍子前，先把自己的鬍子刮乾淨這種多年前廣告使用的老梗，大家應該都懂，所以才更讓外界困惑為何可以一直被人用相同的事情罵這麼久還不改」、「總不能一隻手指指著詐團律師洩密，又不想讓另外四隻手指指著自己吧？」

更早之前，本月13日署名「一審檢」的人留言給「檢察界三巨頭」台北地檢署檢察長、台灣高檢署檢察長、檢察總長說「你們對於現今檢媒一體的亂象，毫無積極作為，使檢察官失去人民的信任，直將檢察官的名器踩在地下，終將成為檢方歷史的罪人。」

柯文哲 檢察官

延伸閱讀

【重磅快評】道士救阿北 民眾黨變「民眾教」？

柯文哲案影響範圍廣 NCC總計收到33件民眾檢舉案

民眾黨捍衛柯文哲清白 加碼7場開講24場客廳座談會

追京華城案金流 北檢三度提訊柯文哲6小時後還押

相關新聞

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

雙十國慶日即將來臨！今年國慶籌備會主委由立法院長韓國瑜擔任，國慶晚會移師至台北大巨蛋舉行，不過傳出由於經費暴增，韓國瑜出...

要準備搶了！國慶晚會江蕙開唱 蔣萬安：明宣布索票方式

今年國慶晚會將在台北大巨蛋舉辦，由於今年國慶晚會，北市府邀請到台語樂壇天后「二姐」江蕙復出開唱，讓粉絲超期待。台北市長蔣...

柯文哲涉訟案情滿天飛 論壇：檢察界「三巨頭」毫無作為

民眾黨主席柯文哲、台北市前市長柯文哲涉訟偵查案情滿天飛，政論評論員用嘴辦案，檢察官洩密傳聞不斷，「檢察官論壇」昨有人留言...

五連霸議員！白珮茹涉詐15年助理費 士檢：不法所得1200萬餘元

國民黨新北市議員白珮茹，被控用前立委父親白添枝等家人名義做人頭，詐領15年助理費逾1千2百萬餘元。士林地檢署昨依貪汙治罪...

放下朝野對立 司改聯盟提優先法案

「呼籲立法院應放下朝野對立，推動民生與司法優先法案，如《公益揭弊者保護法》！」台灣陪審團協會理事長鄭文龍與數個司...

批NCC預算書一堆謊言或笑話 陳智菡：北極熊在哭泣

立法院新會期將開議，民眾黨日前表態將刪除監察院跟國家通訊傳播委員會（NCC）預算。民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天在臉書指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。