開議前夕抹紅在野黨 林思銘：未來互信基礎會更薄弱

針對朝野協商未討論「聯合國大會第2758號決議文不涉台」決議文，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤指稱，國台辦一說話、下指導棋，藍白就選擇逃避。國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，未來朝野的互信基礎只會越來越薄弱。

立法院長韓國瑜昨召集朝野協商，討論第二會期開議日期，吳思瑤提臨時動議，希望朝野響應國際對「聯合國大會第2758號決議文不涉台」的決議文，但該案未獲討論就散會。吳思瑤指控，藍白到底受到什麼樣的壓力？國台辦一說話、下指導棋，藍白就選擇這種視而不見、逃避的方式。

面對綠營指控，林思銘說，如果綠營還是一樣，加大抹紅、抹黑在野黨，未來朝野互信基礎只會越來越薄弱，可以預見雙方未來會時常對抗，甚至衝突。但民進黨不要以為用抹紅在野黨的方式，就想要削弱他們監督的力道，他們堅決以民意為優先，更嚴厲、更嚴格來監督、制衡執政黨。

談及國民黨團對於「聯大會第2758號決議文」的主張，林思銘說，藍白會共同提案，邀請行政院長卓榮泰到立法院進行專報，說明我國目前參與國際組織的現況，以及要如何讓中華民國參與更多國際組織。例如，政府為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）目前做了哪些舉措，積極度在哪裡等，畢竟參加國際社會不是我們自己喊爽，或是抹紅在野黨就有用。