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高雄市長選舉盼藍白合 柯志恩：分票必死無疑

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
柯志恩今早接受廣播節目專訪，表示若藍白各推市長候選人，分票後選舉必死無疑，一定要爭取最大公約數。圖／聯合報系資料照片
柯志恩今早接受廣播節目專訪，表示若藍白各推市長候選人，分票後選舉必死無疑，一定要爭取最大公約數。圖／聯合報系資料照片

日前TVBS釋出高雄市長選舉民調，參選呼聲高的國民黨立委柯志恩取得領先優勢。藍白在高雄市長選舉合不合，柯志恩今早接受廣播節目專訪，表示若藍白各推市長候選人，分票後選舉必死無疑，一定要爭取最大公約數。

柯志恩今早分析高雄市長陳其邁的高支持度，她說，陳其邁很認真，但民調再高，選的人也不是他，「『邁』向中央， 我『志』在高雄」。他聲勢這麼大，也的確做得虎虎生風，但選的人不是他。

柯志恩提到，新北市長侯友宜第一屆聲勢高，光芒也沒有給藍營新北立委選將，立委跟執政縣市首長雖有關聯，但還是要看整體趨勢，即使民進黨立委許智傑說他跟陳其邁是同學，但許智傑不是陳其邁，首長高支持度不見得投射過來。

柯志恩認為，高雄的確進步多，「演唱會經濟學」帶動商圈，但還是有很多潛藏性因素，例如淹水，花錢治水成效不彰，之前讓高雄淹怕了，有25個滯洪池，為何還是造成災害？科技是個很大的轉型，但高雄服務業人口佔勞動人口65%，營業額最高是第二級產業，最多人在服務業，但獲得卻不高，分配並不高，高雄人不是沒有工作，是沒有辦法獲得高薪的工作。還是有很多東西需要被改善，不是辦演唱會，這麼多國際巨星來而有觀光，還有許多問題存在。

柯志恩指出，桃園市前市長鄭文燦下場歷歷在目，綠營桃園立委全掉，陳其邁不能失這局，民進黨很會選舉，不可能失掉高雄。綠營每個人都很強，資源那麼多，她去原縣區敬酒，有民眾看到她說「車輪牌不用來」，立法院前院長王金平當時很協助，但民進黨這幾個人都在經濟委員會，資源很多。

關於民眾黨是否在高雄推出市長候選人，柯志恩認為，目前看不出來，民眾黨要先解決民眾黨主席柯文哲問題，但她得票比議員得票高，多出來的一定是民眾黨的票。小黨要生存，民眾黨各區議員會有所提出，藍白希望未來有合作空間，不過需要談，如果有些名額有彈性都可以討論。如果藍白各推市長候選人，分票分出去，選舉必死無疑，一定要爭取最大公約數，她也一定會以顧自己的議員為優先，但有些選區是有空間。

柯志恩

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