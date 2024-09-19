黎巴嫩呼叫器大規模爆炸 士檢指揮國安站約談金阿波羅董座
黎巴嫩真主黨成員使用呼叫器，發生大規模爆炸，士林地檢署剪報分案，今指揮調查局國安站，約談新北市汐止區「金阿波羅公司」董事長許清光等人到案說明，釐清全案有無犯罪嫌疑。
黎巴嫩軍事組織真主黨成員，使用的呼叫器在黎巴嫩當地時間9月17日下午在各地爆炸，造成10多人死亡、千人受傷，據傳此呼叫器遭植入少量炸藥，和嵌入遙控引爆裝置，導致呼叫器在全國多處同時引爆，爆炸的呼叫器殘骸上的貼紙，指出呼叫器為台灣金阿波羅公司生產，型號為AP924。
許清光昨喊冤，金阿波羅是專業的傳呼機製造公司，成立30年，此事故的AR-924呼叫器機種，是金阿波羅授權商標給匈牙利公司「BAC Consulting KFT.」，產品設計、製造、銷售與金阿波羅並無直接關聯。
許清光昨指出，他曾建議BAC直接使用金阿波羅的產品即可，但對方說如不自行製造，雇用的一批工程師就得遣散，於是同意對方要求授權商業契約，受下權利金，授權貼牌，金阿波羅也是受害者。
士林地檢署昨全案已剪報分案，由國安專組主任檢察官積極釐清有無犯罪事證，今指揮法務部調查局國安站，約談，金阿波羅董事長許清光等人到案說明。
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