參選市長呼聲高！柯志恩曝高雄買房「撩落去」 指潘孟安是強敵

日前TVBS釋出高雄市長選舉民調，參選呼聲高的國民黨立委柯志恩對上民進黨意欲參選者，皆取得領先優勢。柯志恩今早接受廣播節目專訪，透露她已在高雄置產，準備「撩落去」，但國民黨在高雄是弱勢，沒有樂觀的本錢。柯志恩也評估，她也透露，總統府秘書長潘孟安帶著賴清德的兄弟之情，會是強敵對手。

柯志恩今說，她看到民調時有點驚訝，她2022年參選高雄市長時，民調是從15%起跳，最後得票約40%，南部很難測出，不像北部很常收到民調電話。

柯志恩透露，去年12月她在高雄置產，高雄房價滿貴，之前去選的時候不曉得未來在哪。她本來就是南部小孩，她是落葉歸根，屏東沒什麼百貨公司，要消費要去高雄，所以高雄本來就熟。她住的地方離阿扁很近，她個人常常在美術館附近出沒，住在鼓山區，就拚下去了。高雄的確是個值得投資的地方，硬體軟體改善很多，除了水跟空氣尚待改善。

柯志恩分析民調，一開始做民調一定是從知名度開始，民進黨立委林岱樺深耕久，民進黨立委邱議瑩行事風格為人所知，她選過高雄市長，被印在選票上過，要用全區知名度是有佔點便宜。

柯志恩提到，民進黨解讀民調也會認為是機構效應，還沒有整合、大家各自在選區努力，如果整合會提高。國民黨在高雄市弱勢沒有樂觀本錢，只能認為是綠營還沒有整合完畢，民進黨很會選舉，TVBS是具公信力，但數字背後還有很多空間，她不會認為這就是結果。

柯志恩分析，民進黨立委賴瑞隆是監察院長陳菊嫡系；民進黨立委許智傑當過鳳山市長，鳳山是最大行政區，現在人口約37萬人，許走得很勤，也已經宣布，每次都跟高雄市長陳其邁黏緊緊。勞動部前部長許銘春跟陳菊關係也近；邱議瑩與陳其邁有革命情感，其實跟賴清德總統關係也好。

柯志恩認為，這些雖然都是陳菊系統，跟陳其邁系統彼此之間是否有（扞格）？陳菊嫡系是否能夠獲得陳其邁支持？陳其邁是南霸天會不會埋單？

柯志恩指出，政黨拿到政權久了，很多事情就會出來，看看2022年屏東縣長的綠營初選，屏東縣長周春米和立委莊瑞雄、鍾佳濱初選，莊、鍾後來有挺周嗎？黨內刀刀見骨，對外團結這事情不一定發生，派系壁壘分明，不同選舉已經看到有些不如想像，第三任總統由民進黨又當總統時更不一定是這樣，這是人性。

至於民進黨立委黃捷是否可能參選高雄市長，柯志恩認為檯面上這幾個人都比黃捷資深，擺得平嗎？民進黨內部持續認為還沒有整合，只是黃捷出來會造成話題，但從務實面來說不會是個選項。她也透露，潘孟安會是強敵對手，兩年前就有人告訴她，潘孟安帶著賴清德的兄弟之情，賴清德對這個兄弟有情有義。