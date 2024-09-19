快訊

張惠妹被爆點頭嫁男友 Sam首發聲回應「請不要再用文字傷害阿妹」

MLB／大谷48轟、49盜紀錄再更新 道奇轟倒馬林魚90勝入袋

國防部不肯說的數字 志願役人力雪崩比缺裝備更嚴重

罷免投票倒數計時！拆樑列5大錯誤市政 稱要衝破10萬同意票

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
拆樑團體從30條罷免理由，整理出五大錯誤市政，由街頭巷尾「小蜜蜂」宣傳，並喊出要衝破10萬同意罷免票。記者游明煌／攝影
拆樑團體從30條罷免理由，整理出五大錯誤市政，由街頭巷尾「小蜜蜂」宣傳，並喊出要衝破10萬同意罷免票。記者游明煌／攝影

罷免基隆市長謝國樑投票倒數計時，拆樑團體開始徵求監票員，將開課程說明監票基本知識、判斷有效票及廢票等，歡迎市民報名參加。拆樑團體並從30條罷免理由，整理出5大錯誤市政，由街頭巷尾「小蜜蜂」加強宣傳，並喊出要衝破10萬同意罷免票。

罷免案10月13日投票，不少民眾會在下午4時投票完成後，到投開票所觀看開票、監票。山海公民拆樑行動邀請「監票者聯盟」上課，該團體是由公民透過網路集結組成，努力推動公民自主監票，達成公平、公正、公開、透明的公民選舉過程。

課程內容將會詳細說明監票基本知識、判斷有效票及廢票等等非常實用的課程，此課程不是僅限於此次基隆罷免投票，更是適用於總統、市長、立委的選舉。

拆樑團體表示，只要投票當天結束後，任何有意願到基隆投開票所進行監督的民眾，都可以來報名課程，課程全部免費，不限基隆人、不限罷免方，每場人數有限，請盡早報名。（報名表單點這裡

依選罷法規定，同意罷免票數需超過原投票區的25%，必須超過7萬6979 票，並且同意票數多於不同意，才能成功罷免。拆樑團體在社群都已喊出要衝破10萬同意罷免票。

山海公民拆樑行動表示，拆樑日前羅列30條罷免市長謝國樑理由，反駁罷免無正當性質疑，目前更濃縮列出5大錯誤市政加強宣導，一是違法破門，成為「強盜罪」偵字案被告；二是濫用27.5億送電動機車，排擠重要建設；三是大量採購屆齡淘汰中古公車，天天拋錨；四是狂灑人民血汗錢，打造一次性遊樂設施；五是亂花1452萬，廣鋪有毒性疑慮的塑膠草皮。

山海公民拆樑行動 投票 罷免

延伸閱讀

拆樑團體批「市政吊車尾」 謝國樑表尊重：罷免別被政府過度濫用

拆樑團體北市高掛看板 國民黨基市黨部不解：跑到外縣市取暖

拆樑倒數...公民團體台北街頭掛罷免看板 遭婦人嗆無聊

國民黨民調拆樑聲勢跌 謝國樑：情勢仍緊張最怕不投票

相關新聞

參選市長呼聲高！柯志恩曝高雄買房「撩落去」 指潘孟安是強敵

日前TVBS釋出高雄市長選舉民調，參選呼聲高的國民黨立委柯志恩對上民進黨意欲參選者，皆取得領先優勢。柯志恩今早接受廣播節...

罷免投票倒數計時！拆樑列5大錯誤市政 稱要衝破10萬同意票

罷免基隆市長謝國樑投票倒數計時，拆樑團體開始徵求監票員，將開課程說明監票基本知識、判斷有效票及廢票等，歡迎市民報名參加。...

美副國務卿：中國以聯大2758號決議為工具損台灣地位

中國擴大解釋聯合國第2758號決議，將台灣阻絕於聯合國體系。美國副國務卿坎伯今天在眾議院表示，中國以這項決議為工具，主...

荷媒刊登外長林佳龍投書 籲讓台灣參與聯合國

聯合國大會10日起開議，荷蘭「電訊報」於17日刊登外交部長林佳龍投書，呼籲荷蘭各界關注中共對台海威脅、支持台灣參與聯合國

新北國土功能分區圖預計12月送出 人民陳情達1300件是全國之最

國土計畫法預計明年上路，陸續有13個縣市將分區圖送進內政部，新北是尚未提報縣市之一。新北市府表示，功能分區圖公展後，新北...

回顧抗戰受降PO照片紀念 管中閔諷：以後會不會是犯罪？

昨天是九一八事變93周年，台大前校長管中閔在臉書PO出4張照片，他表示，貼幾張與抗戰受降相關的照片作為紀念，「以後貼這些...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。