罷免投票倒數計時！拆樑列5大錯誤市政 稱要衝破10萬同意票

罷免基隆市長謝國樑投票倒數計時，拆樑團體開始徵求監票員，將開課程說明監票基本知識、判斷有效票及廢票等，歡迎市民報名參加。拆樑團體並從30條罷免理由，整理出5大錯誤市政，由街頭巷尾「小蜜蜂」加強宣傳，並喊出要衝破10萬同意罷免票。

罷免案10月13日投票，不少民眾會在下午4時投票完成後，到投開票所觀看開票、監票。山海公民拆樑行動邀請「監票者聯盟」上課，該團體是由公民透過網路集結組成，努力推動公民自主監票，達成公平、公正、公開、透明的公民選舉過程。

課程內容將會詳細說明監票基本知識、判斷有效票及廢票等等非常實用的課程，此課程不是僅限於此次基隆罷免投票，更是適用於總統、市長、立委的選舉。

拆樑團體表示，只要投票當天結束後，任何有意願到基隆投開票所進行監督的民眾，都可以來報名課程，課程全部免費，不限基隆人、不限罷免方，每場人數有限，請盡早報名。（報名表單點這裡）

依選罷法規定，同意罷免票數需超過原投票區的25%，必須超過7萬6979 票，並且同意票數多於不同意，才能成功罷免。拆樑團體在社群都已喊出要衝破10萬同意罷免票。

山海公民拆樑行動表示，拆樑日前羅列30條罷免市長謝國樑理由，反駁罷免無正當性質疑，目前更濃縮列出5大錯誤市政加強宣導，一是違法破門，成為「強盜罪」偵字案被告；二是濫用27.5億送電動機車，排擠重要建設；三是大量採購屆齡淘汰中古公車，天天拋錨；四是狂灑人民血汗錢，打造一次性遊樂設施；五是亂花1452萬，廣鋪有毒性疑慮的塑膠草皮。