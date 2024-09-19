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美副國務卿：中國以聯大2758號決議為工具損台灣地位

中央社／ 記者鍾佑貞
美國副國務卿坎伯今天在眾議院表示，中國以這項決議為工具，主張台灣在聯合國的地位不合法。圖／聯合報系資料照片
美國副國務卿坎伯今天在眾議院表示，中國以這項決議為工具，主張台灣在聯合國的地位不合法。圖／聯合報系資料照片

中國擴大解釋聯合國第2758號決議，將台灣阻絕於聯合國體系。美國副國務卿坎伯今天在眾議院表示，中國以這項決議為工具，主張台灣在聯合國的地位不合法。這是美國行政部門迄今對這項決議的最新表態。

美國聯邦眾議院外交委員會上午舉行「印太區域的強權競爭」聽證會，美國副國務卿坎伯（Kurt Campbell）出席作證。共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）於會中表示，中國利用聯合國大會第2758號決議，主張台灣是中國的一部分。

聯合國大會1971年通過2758號決議，承認中華人民共和國是「中國」在聯合國唯一合法代表，並驅逐「蔣介石的代表」。此後北京把2758號決議與「一中原則」捆綁，擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，阻台灣參與聯合國體系的組織和活動。

巴爾說，「事實上，它（決議）確實提到蔣介石，但未觸及台灣地位」，並請坎伯釐清美國對中國上述作為的立場。

坎伯表示，「是的，確實如此」。正如巴爾正確地指出，中國以聯大第2758號決議及其外交手段為工具，來主張台灣在聯合國的地位不合法。

北京主張的「一中原則」由3段論構成：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。

這是坎伯首度公開對2758號決議作出表態，同時也重申美國對台傳統的立場，強調美國堅守對台承諾，於所有互動中努力闡明美國對台政策的性質。這項政策以台灣關係法、對台六項保證及美中三公報為指引。

「我必須說，這個框架有時確實困難且具挑戰性，但它在過去40年來，為海峽兩岸提供了前所未有的發展、和平與穩定。未來可能會更艱難，但我相信它（美國對台政策）為我們提供了良好互動的能力及框架」。

坎伯並支持美台避免雙重課稅法案，表示對台灣來說，在避免雙重課稅上獲得更多的明確性是非常重要的。

他說，美台避免雙重課稅是行政部門非常積極考量的議題，他個人也認為美國必須掌握進度，持續推進。

美國法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才算完成立法程序。

眾議院今年1月底通過內含美台避免雙重課稅法案的包裹法案，參議院8月因贊成票不足，無法就相關法案展開投票。而今年適逢美國大選，國會將於9月28日一路休到11月中，法案能不能在剩餘會期內闖關通過，難以預測。

北京 美國大選 聯合國

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