新北國土功能分區圖預計12月送出 人民陳情達1300件是全國之最

國土計畫法預計明年上路，陸續有13個縣市將分區圖送進內政部，新北是尚未提報縣市之一。新北市府表示，功能分區圖公展後，新北有高達1334件人民陳情案，存在諸多疑義，國土審議委員會小組會議正如火如荼進行，預計11月底、12月初可送大會，拚12月底送內政部。

內政部指不少縣市未交國土功能分區圖，新北是其一。內政部次長董建宏說，市長侯友宜今年6月拜會部長劉世芳時，有明確承諾新北一定會送。

新北市國土計畫審議委員會陸續開過7次小組會議，預計9月底辦第8次小組會議，國土署官員也列席。檢視關於國土計畫的新北人民陳情議題，以「不服老丙建被劃為農3類型」最多，高達544件，包括汐止白馬山莊、瓏山林社區、鶯歌大湖里都是這類情況。其次是「對三峽麥仔園地區由城2-3改劃為農業發展區有疑義」也有252件陳情案。再者，民眾質疑環境敏感圖資過舊，對被劃進國土保育地區第一類感到不服，也占212件。

新北市城鄉局副局長邱信智說明，國土計畫公展在2022年底，之後由地政局到新北29個行政區辦說明會，不少民眾質疑圖資太舊，憂心土地被劃進國土保育區第1級後，開發與發展從此受限。邱表示，環境敏感圖資涉及山脈保育軸帶、水源水質、動植物棲地、生態廊道、文化景觀等，民眾質疑時間差造成圖資過舊和現況已有差異，將請各目的事業單位提供新圖資再重新檢討。

民眾不服老丙建被劃為農3，地方雜音也多，新北相關陳情高達544件。邱信智說，鶯歌大湖里、汐止白馬山莊、瓏山林社區都是類情況，坐落於山坡地的老丙建住宅社區，在國土計畫標準下被劃為農3，居民擔心影響未來發展，希望劃為城鄉發展地區。邱表示，中央有允諾針對老丙建社區再討論，新北也會依照農3劃設原則重新檢討，將以民眾權益為優先。

邱信智強調，國土計畫有二級審議制度，若對新北審議結果有疑義，仍可向內政部國土署陳情反映，最終以中央審議結果為準。

「資訊公開透明為重要！」新北一名規畫單位官員說，國土計畫和現行體制差異為何，許多民眾仍霧煞煞，人民必須對政府有信賴感，才能解除疑慮，中央不要吝惜下鄉溝通。

新北市議員江怡臻表示，針對鶯歌大湖里及其山坡地區社區等劃設問題，市府雖然依照中央劃設原則劃設，有都市化、人口密度等判讀指標，距2022年新北市功能分區圖公展至今，是否有資料過時須再重新檢討等問題，可以再作適度調整。

江怡臻說，麥仔園部分配合捷運三鶯線開發有其必要性，已有進行地方民眾意願調查，問卷回收約有8成民眾是支持開發，建議市府就現況農業使用於未來規畫上保留既有權益劃設為農業區。國土功能分區的劃設過程，中央或地方政府務必充分向民眾說明自身權益及影響，並站在民眾立場、地方發展有利等角度思考。

新北市議員卓冠廷表示，國土法明年即將實施，這麼大的土地政策變革，地方政府始終沒做好宣導、規畫等準備，絕大多數民眾不理解國土法跟以往慣用的土地使用分區差異，對於土地價值、財產保障等疑惑得不到解答。