荷媒刊登外長林佳龍投書 籲讓台灣參與聯合國

聯合國大會10日起開議，荷蘭「電訊報」於17日刊登外交部長林佳龍投書，呼籲荷蘭各界關注中共對台海威脅、支持台灣參與聯合國。

根據駐荷蘭代表處新聞稿，林佳龍投書以「讓台灣參與聯合國」為題，刊登在荷蘭主要媒體「電訊報」（De Telegraaf）。

林佳龍指出，荷蘭政府近期宣布加強對艾司摩爾（ASML）高階晶片製造設備的出口管制，此決定是出自安全考量，因為高階晶片也有可能被用在軍事用途。

他說明近年中國對台灣軍事恫嚇不斷，對台海安全造成威脅，並且中國與菲律賓在南海衝突升溫，以及中共軍機侵犯日本領空等事件，受到國際媒體廣泛報導。

台海情勢加上今年初台灣總統大選，使民主台灣日益受到世界關注，然而中共自總統賴清德上任後挑釁動作不斷，甚至加強立法、企圖以死刑懲治所謂「台獨頑固份子」。

林佳龍強調，因為中國刻意阻撓台灣參與聯合國，使台灣無法為自身安全公開發聲。即使如此，荷蘭眾議院最近仍壓倒性通過決議，呼籲荷蘭政府在聯合國大會發言支持台灣參與聯合國會議，展現對台支持。他呼籲國際社會應避免台灣被孤立，一起協助維護台灣的民主自由。

荷蘭國會是在12日通過動議，內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對這項立場的支持。

中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。（編輯：陳承功）1130918