回顧抗戰受降PO照片紀念 管中閔諷：以後會不會是犯罪？
昨天是九一八事變93周年，台大前校長管中閔在臉書PO出4張照片，他表示，貼幾張與抗戰受降相關的照片作為紀念，「以後貼這些照片會不會是犯罪？」
管中閔發布的照片，為在芷江受降紀念館內所攝，其中1張照片是館內標示的「1945.8.21」，為日本投降後派員來芷江與國軍接洽各地受降與接收的日子。以及他在當年談判的會議室內留影；他還分享當年會議的歷史照片作對照，畫面中有國軍代表蕭毅肅和日軍代表今井武夫；另有照片為當年會議室的另一端，可見中華民國國旗與其他三大盟國並列。
網友好奇為何PO照片可能構成犯罪？原來始自國安局日前指中共透過研討抗日歷史、擴大兩岸藝術及影劇合作等文化軟性議題做包裝，以兩岸交流降低政治敏感性，藉以提高台灣民眾對中華民族與中華文化的認同，進而營造有利的「反獨、促融、促統」條件。管中閔11日發文質疑，國安局真把研究抗日歷史、推廣中華文化軟實力當作統戰具體樣態嗎？「這是假新聞嗎？」
國安局當時回應（ https://udn.com/news/story/6656/8225704 ）表示，尊重兩岸合法交流，不過中共慣於操作文化等軟性議題，包裝統戰圖謀，對我遂行認知戰，值得防範。國安局強調，將持續統合國安單位蒐整中共對我統戰滲透情訊，提供權責機關參處，並且適時予以揭露反制應處，以確保我國家安全與利益。
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