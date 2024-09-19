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立院明開議 朝野攻防再起

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰林銘翰／台北報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

立法院長韓國瑜昨主持朝野協商，原本三黨對於本會期開議日協商破裂、不歡而散，但民進黨團在協商後二小時突然轉念簽字，最後朝野決定明天開議，並請行政院長卓榮泰施政報告並備質詢；民眾黨團還加碼要求卓榮泰針對電價進行專案報告，朝野攻防再起。

經協商，各黨團同意廿日開議，有關下周一是否加開院會處理相關專案報告事宜，依照黨團提出後進行處理。

由於朝野協商對是否加開院會進行專案報告沒有共識，民眾黨團擬於周五院會提出要求卓榮泰率相關部會首長針對「賴清德政府能源配比及電價政策」專案報告並備詢等三大提案。

對於民眾黨團要求卓榮泰針對電價專案報告，民進黨團幹事長吳思瑤批評政治綁架專業。國民黨團書記長林思銘則說，民眾黨團要求卓揆電價專案報告與ＮＣＣ組織法立即實施等，國民黨團都支持。由於民眾黨團擬提三大提案，很可能進入朝野協商冷凍期一個月，立法院人士推估，下周一立院邀請卓揆專案報告機率不大。

立法院明開議，朝野攻防再起，國民黨今天將舉行立法行政部門議事運作研討會，研擬本會期黨團優先法案；民進黨主席賴清德明晚將在福華飯店宴請民進黨立委，定調國會議事攻防策略。

此外，台灣民主基金會執行長一職懸而未決，基金會董事長韓國瑜近日發出開會通知，將於九月廿五日上午召開董事會處理。

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