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朱立倫會以色列學生訪團 交流兩岸能源兵役議題

中央社／ 台北18日電

國民黨主席朱立倫今天會見以色列駐台代表游瑪雅（Maya Yaron）及耶路撒冷希伯來大學外交學院教授柯翰（Dror Kochan）率領的學生訪團。雙方針對兩岸關係、能源政策及兵役經驗等議題進行交流。

朱立倫今天下午在國民黨中央黨部會見游瑪雅及耶路撒冷希伯來大學外交學院訪團，訪團學生與國民黨的年輕世代相互分享關於服兵役的經驗，雙方交流熱烈融洽。

朱立倫表示，國民黨雖現在野，但在國會及地方政府都是多數黨。國民黨與民進黨在主要政策上的差異，第一是兩岸關係部分，民進黨僅強調對抗、反中等意識形態，但國民黨一向主張「強化國防」（Defense）和「交流溝通」（Dialogue）並重的「2D戰略」，以維繫海峽兩岸及區域局勢的和平穩定。

朱立倫說，第二，在能源政策部分，台灣進口能源比例高達96.7%，對高科技之島來說，能源問題就是國安問題。目前台灣綠能發電比例仍不足，民進黨卻堅持冒進的廢核政策，對國安造成巨大風險；反之，國民黨堅持穩健的綠能成長政策，綠能未成為發電主力前，不應輕易關閉核能電廠。

對於訪團提問，國民黨創黨至今將近130週年，現今該如何吸引年輕族群支持，朱立倫說，國民黨嶄新的提名制度讓年輕人更有機會，期待未來獲得更多青年世代的青睞。也因為實施對青年較有利的提名制度，一舉成功讓國民黨成為立法院中立委平均年齡最年輕的政黨。

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