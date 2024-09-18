藍綠立委疾呼國土新法延期 政院：盼持續溝通取得共識

國土計畫法原規劃明年4月30日上路，近日不僅中央地方互槓，中央內部意見也出現分歧，藍綠立委紛紛提案要求延期2年。行政院坦言，理解地方政府、農民及不同黨派意見分歧，但政府非常重視相關意見，有必要持續溝通與釐清，進一步取得共識。

國土計畫法命運多舛，推動近10年來一度展延，各縣市政府原訂要在6月30日前繳交「國土功能分區圖」給內政部，但截至9月16日，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣9縣市政府尚未繳交。朝野立委已提案修法，將上路日期展延2年，為是否如期上路投下變數。

行政院發言人李慧芝指出，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君已多次邀集農業部與內政部召開會議討論，也多次在政務會議上對於諸多方向與方案進行釐清。在此過程中，也肯定內政部與地方政府的溝通，以及農業部與農民溝通的辛勞。

李慧芝指出，在這些溝通以及與社會討論的過程中，的確瞭解到有許多議題尚待各方來克服。包括地方政府、農民以及不同黨派的意見中，顯示相關政策的推行仍有諸多分歧的意見。

李慧芝表示，這些意見政府都非常重視，因此有必要更多的空間與時間溝通與釐清，才能進一步取得共識。過程中，政府對於農民照顧的態度不會改變，並且一定會持續支持。